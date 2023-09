Camilo Lara y la música para cine

Acompañar emocionalmente la narrativa de una película es la función de la banda sonora, a decir de Camilo Lara, también conocido como Instituto Mexicano del Sonido (IMS), quien compuso la música de A million Miles Away, filme sobre el astronauta de origen mexicano José Hernández que se estrena en Amazon el próximo 15 de septiembre.

“Yo siempre digo que cuando haces música de películas no estás musicalizando, estás acompañando emocionalmente las escenas y eso es la música de una película, es igual que la iluminación o la actuación o el vestuario”, dice en una entrevista con la agencia EFE.

Te puede interesar: Del campo a la NASA

A Million Miles Away sigue la asombrosa travesía del astronauta Hernández, desde un pequeño pueblo en Michoacán, hasta más de 321 kilómetros sobre la Tierra en la Estación Espacial Internacional.

Mundo ¿Qué pasa si alguien muere en el espacio?

La película relata la historia de perseverancia, dedicación y sacrificios de José y de su familia en su camino hacia la NASA.

“Para mí, la gran lectura de la película es que tienes que perseguir tu sueño, lograrlo y, en ese sentido, él es una persona que a pesar de todas las vicisitudes que tuvo logró conseguir lo que siempre quiso”.

Para el músico este mensaje es muy especial, pues consideró que actualmente la gente suele pensar que es muy difícil alcanzar sus metas.

“Entonces, este es un buen ejemplo de cómo, a pesar de todo, puedes triunfar y creo que la música refleja algo de eso y de cómo él (Hernández) deja México, pero México no lo deja a él en ningún momento... Y es muy bonito pensar que aún en el espacio, aún sigue siendo mexicano”, contó.

La música acompaña toda esa increíble narrativa de pensar que José Hernández es una inspiración y de que es una de nuestras personas más admiradas

Reivindica la migración

Lara confesó que, como en la mayoría de sus proyectos, se inspiró en la música mexicana para musicalizar esta película, que narra cómo José Hernández superó 12 rechazos de la NASA antes de llegar a ser seleccionado como astronauta en la clase número 19 y participar en la misión STS-128 en el espacio.

“Me he dado cuenta de que, a lo largo de los años, por más música electrónica que me haga, termina teniendo un pie en México la música tradicional, pues trabajo con muchos músicos tradicionales, entonces mi centro es un poco la mexicanidad y mi identidad, eso soy yo”, dijo.

La película también rinde homenaje a los inmigrantes, reconociendo su lucha por una vida mejor tanto para ellos como para sus familias.

Para Lara, este es un mensaje inspirador, pues “habla de que hagas lo que hagas, tú eres tu único motor y el que te va a llevar lejos”.

Asegura que es la primera vez que puede hacer música para una película, después de intentarlo diez veces | EFE

Mundo Cómo será la próxima Estación Espacial Internacional

Por ello, espera que esta banda sonora que escribió para el filme, dirigido por la mexicana Alejandra Márquez Abella, refleje también lo emocionante de la historia.

“La música acompaña toda esta increíble narrativa de pensar que José Hernández es una inspiración y de que es una de nuestras personas más admiradas. Y la música es eso, espero que cuando la escuchen les dé el mismo sentimiento que da ver la historia de José Hernández”, dijo Lara.

Finalmente, reconoció que se identificó un poco con Hernández, pues aseguró que muchas veces también a él se le cerraron las puertas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Para mí, llegar a hacer música en una película, y en esta en particular, es el resultado de 10 películas que no pude hacer o que no las hice como quería o de fracasos, pero los fracasos te llevan eventualmente al éxito, entonces eso es, identificarte también con ese personaje", concluyó el músico.