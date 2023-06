Por primera vez, ceremonia de los Premios Ariel se llevará a cabo en Guadalajara

Guadalajara.- Para la gala número 65, Guadalajara, Jalisco será la sede oficial en donde se llevará a cabo la celebración de los Premios Ariel el próximo 9 de septiembre, en las instalaciones del Teatro Degollado.

Así lo anunció Leticia Huijara, Presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en conferencia de prensa, en donde estuvo acompañada del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, la productora de cine Mónica Lozano, entre otros ejecutivos.

“Nos emociona mucho esta decisión porque la AMACC inaugura su sueño de salir de la Ciudad de México. Esto sirve para propiciar encuentros con colegas que hacen cine en distintas partes del país, descentralizar la ceremonia es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra industria”, afirmó Huijara en conferencia de prensa.

“El estado de Jalisco es y ha sido cuna de importantes creadores y promotores del quehacer cinematográfico. Gracias a todos y cada una de las personas e instituciones que ofrecen oportunidad de inaugurar un Ariel itinerante”, agregó la cineasta.

De acuerdo con Huijara, el gobierno federal se hará cargo de los gastos correspondientes a la realización de la ceremonia, así como la elaboración de las estatuillas. En cuanto a la transmisión, se mantendrá el vínculo con Canal 22 y comenzará la alianza con televisoras del estado.

“En la Academia, lo que es muy importante es que decidimos no romper, la Academia no puede ser un vaivén de corrientes políticas en ningún sentido, decidimos seguir trabajando de una manera clara y definitiva con la Secretaría de Cultura Federal, seguimos trabajando con Alejandra Frausto, María Novaro, Alejandro Pelayo que fue un apoyo importantísimo a través de la Cineteca para que nosotros pudiéramos seguir operando.

“Lo que le toca a esta gestión hoy día es sumar. Hoy sumamos a las instituciones culturales y cinematográficas de Jalisco, en el camino está la posibilidad de sumar a Nuevo León y ojalá podamos seguir sumando y no romper, yo no quiero romper, la comunidad cinematográfica es tan basta, tan compleja, tan variada y plural, no merecemos es una disputa sino que merecemos estar juntos todos”, expresó Huijara.

Esta ceremonia coincide con la celebración de los 200 años de existencia del estado, por lo que es un doble orgullo apoyar a la cultura mexicana, indicó Alfaro.

“Hace 200 años en Jalisco nació el federalismo, se luchó para dejar en claro que nos enorgullecemos de ser mexicanos y jaliscienses. Mujeres y hombres defendieron la idea de qué decisiones del país no se podían tomar de manera exclusiva en la capital de la nación".

“Hoy somos un estado libre y soberano y orgullosos de serlo. Que la ceremonia del Ariel salga de la capital y venga a Jalisco en el año que celebramos 200 años de existir como primer estado de la República, es un doble significado”, sostuvo el mandatario estatal.









