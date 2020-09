"El cine está marginado y devaluado", Scorsese en festival de Toronto

Durante su participación en el festival de Toronto, Martin Scorsese aseguró que en estos tiempos de pandemia, "se está volviendo tristemente común ver el cine marginado y devaluado, y en esta situación categorizado como una especie de comida de consuelo".

Al participar de manera virtual, el director Scorsese fue galardonado con un premio honorífico a su trayectoria en la industria.

"El hecho de que los festivales de cine continúen sucediendo -improvisando, adaptando, haciendo que todo funcione de alguna manera- es muy conmovedor para mí. El cine, el cine, el cine, en su mejor momento, es una fuente de maravilla e inspiración", aseguró el famoso director de El Irlandés.

#TIFF20: Martin Scorsese says the fact that film festivals are continuing to happen is very moving to him. "To celebrate its very existence is all the more important and necessary" pic.twitter.com/XrboPjPBIm — Variety (@Variety) September 16, 2020

Los británicos Anthony Hopkins y Kate Winslet recibieron hoy también premios por su carrera en la gala virtual del TIFF, donde ambos además promocionan nuevas películas ya aclamadas y que podrían llevarlos a la gloria del Oscar.

"Me sorprende que siga trabajando... que siga trabajando a mi edad", expresó Hopkins, de 82 años, que ha recibido excelentes críticas por "The Father", un desgarrador drama sobre la demencia.

Thank you Toronto International Film Festival, it is an honor to be recognized.

The Tribute Awards will air tonight at 8pm ET on CTV and streamed internationally by Variety. @TIFF_NET @Variety pic.twitter.com/7zNwCkCw2y — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) September 15, 2020 Academy award-winning Anthony Hopkins and Olivia Colman star in #TheFatherMovie, coming to cinemas 2021. pic.twitter.com/OpGagsQVTV — Lionsgate UK (@LionsgateUK) September 15, 2020

Por su parte, Winslet presentó el romance lésbico del siglo XIX "Ammonite".

Toronto, el festival de cine más grande de Norteamérica, se está llevando a cabo de manera virtual, junto con un puñado de proyecciones en autocines y en salas pero con capacidad limitada.

Cabe destacar, que los cines siguen cerrados en las principales ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Nueva York.

