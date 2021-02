Coda, película con Eugenio Derbez, la máxima ganadora de Sundance

Coda se convirtió en la máxima ganadora de la edición 2021 del Festival de Sundance al llevarse cuatro reconocimientos dentro de la categoría de U. S. Competition, entre ellos el Gran Premio de Jurado y el de Mejor Elenco, donde participa el mexicano Eugenio Derbez.

La cinta, que fue con la que inauguró esta edición de Sundance, cuenta la historia de Ruby (Emilia Jones), miembro de una familia de sordos y la única que puede escuchar. Dividiendo su tiempo entre la escuela y e trabajo, la joven de 17 años se une al coro de su escuela, donde su profesor Bernardo Villalobos, interpretado por Eugenio Derbez, descubre su impresionante talento vocal y la impulsa a conseguir una beca en una universidad especializada.

Dirigida por Sian Heder y con locaciones en la ciudad de Gloucester, en Massachussets, Coda también fue reconocida con el Premio del Público y Mejor Dirección para Sian Heder.

Foto: Festival Sundance

Esta producción ya fue adquirida para su distribución por Apple TV+. La plataforma de streaming pagó la cantidad de 25 millones de dólares por los derechos, rompiendo un récord de venta para Sundance que había sido alcanzado el año pasado por Palm Springs cuya adquisición fue de 17.5 millones de dólares.

Entre los ganadores de Sundance fue reconocida la mexicana Natalia Almada. La realizadora se llevó el premio de Mejor Dirección en la categoría de U. S. Documentary Competition por su documental Users, acerca de la influencia que la tecnología tiene en las nuevas generaciones.

El Gran Premio del Jurado en la sección documental fue otorgado a Summer of Soul (… Or, When the Revolution Could Not Be Televised). El largometraje que aborda la influencia de Festival Cultural de Harlem de 1969 y que fue uno de los impulsores de la cultura afroamericana en Estados Unidos, también fue reconocido con el Premio del Público en esta misma categoría.

Entre los presentadores que participaron este año para anunciar a los ganadores estuvo el actor mexicano Diego Luna, quien agradeció al encuentro de cine con un mensaje en español. “Es un momento en el que tenemos que recordarnos la necesidad de contar nuestras historias, de buscar la forma de conectarnos y de celebrar el quehacer cinematográfico”.

Foto: Festival Sundance

El anuncio de ganadores de la edición 2021 del Festival de Sundance se realizó de manera remota, con los presentadores y ganadores ofreciendo sus discursos desde sus hogares y conectados a través de Zoom.

Debido a la pandemia por Covid-19, el Festival de Sundance presentó su programación de manera íntegra en línea. Entre las películas que se estrenaron este año destacan Land, ópera prima como directora de la actriz Robin Wright, así como In the Same Breath, documental sobre el Coronavirus que inauguró el encuentro en su sección documental.