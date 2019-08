Arriaga presentará corto en el Festival de Cine de Morelia

La película No one Left Behind, dirigido por el mexicano Guillermo Arriaga, tendrá una función especial en la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia que se desarrollará del 18 al 27 de octubre, según informó la organización de este encuentro fílmico.

Esta será la tercera ocasión en que Arriaga participe en el FICM, luego de su participación en 2004, un año más tarde presentando la película Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, dirigida por Tommy Lee Jones, y en 2008 en el estreno de la cinta Lejos de la Tierra Quemada, en compañía de Jennifer Lawrence.

No one Left Behind hace un retrato desde otra perspectiva sobre las vivencias en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuenta la historia de un grupo de militares estadounidenses que llega a una localidad al norte del país para rendir honores a uno de sus compañeros, un mexicano que se ha quitado la vida luego de servir al ejército del país norteamericano y ser deportado a México por su situación migratoria.

“Más que una visión crítica es una visión humana (sobre la frontera), quisimos reflejar una visión humana de la relación que hay entre Estados Unidos y México. y encontrar el punto de convergencia entre ambos países, en este momento tan crítico de la relación entre los dos”, explicó Guillermo Arriaga.

La cinta es protagonizado por el actor estadounidense Danny Huston y la mexicana Isabel Aerenlund, quienes interpretan a los militares; mientras que Jorge A. Jiménez, originario de Zaragoza en Coahuila, donde la película fue filmada, da vida a Santiago, el mejor amigo del fallecido.

La película de Guillermo Arriaga, con 29 minutos de duración, tendrá su estreno mundial el día de hoy en el marco de la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde tendrá una función especial fuera de competencia con presencia del director.