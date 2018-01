Las dos caras de Woody Allen: el cineasta y el acosador sexual

Woody Allen está bajo los reflectores, ahora que uno de los grandes magnates de Hollywood, Harvey Weinstein ha caído, un grupo de actrices acusa a productores, directores y actores de acoso sexual y pide la cabeza del neoyorkino, debido a que Dylan Farrow ha insistido desde 1992 que el cineasta abusó sexualmente de ella, en todas estas décadas su grito se ha perdido en el olvido, pero en este 2018 las mujeres de Hollywood toman su posición sobre el tema y podrían hundir al cineasta.

Este escándalo se originó en 1992, luego de que Allen y la actriz Mia Farrow terminaran su romance, pues nunca se casaron pero compartieron la adopción de dos pequeños y procrearon biológicamente a uno más y en una de las visitas bajo custodia, tras la separación, Dylan Farrow ha denunciado en reiteradas veces que Allen abusó de ella cuando tenía siete años de vida, meses después, en ese mismo año, se reveló que el cineasta mantenía una relación sentimental con Soon-Yi, una joven de 19 años de edad e hija adoptiva de la actriz, lo que detonó el gran escándalo.

llan Stewart Konigsberg, su nombre real, nació en 1935 en Brooklin, Nueva York y a la par de sus problemas, también han brillado sus triunfos profesionales, pues se ha destacado como director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor y por si fuera poco, ha ganado el Oscar en cuatro ocasiones.

Tras el escándalo suscitado en 1992, cuando se reveló su romance, Allen y Soon-Yi empezaron a vivir juntos y se casaron en 1997 y hasta ahora, son una pareja estable con 20 años de matrimonio que han formado una familia.

Pero éste caso lo persigue y ahora las consecuencias de ello podrían alcanzarlo al grado de destruir su carrera, pues Dylan Farrow ha vuelto a narrar la que considera su peor experiencia en la vida en un programa de televisión, lo que ha provocado que los grupos que buscan erradicar el acoso y abuso sexual en Hollywood centren su mirada en él.

De acuerdo a esta grave acusación y cabe señalar, es la única que ha enfrentado en su vida Woddy Allen, sucedió el 4 de agosto de 1992 en la casa de Farrow que se encontraba ubicada en Manhattan, la visita supuestamente estaba bajo supervisión ya que Mia Farrow evitaba verlo y esa tarde salió de casa y se fue de compras, a su regreso, Dylan supuestamente le preguntó a Farrow “¿tu padre te hizo lo que Woody Allen me hizo a mí?”, por lo que en ese entonces la menor de edad, fue revisada por médicos y siquiatras y a finales de ese mismo mes, el cineasta recibió la acusación formal por abuso sexual de una menor.

El juicio fue desgastante y nunca se pudo comprobar que Allen hubiese estado a solas con la niña, pues estaba bajo la supervisión de una agente de Servicios Sociales, en ese entonces como hasta ahora, Dylan, una mujer de 32 años, mantiene firme la versión de los hechos que en sus declaraciones, afirma, ocurrieron en la casa ubicada en la Quinta Avenida, frente al Central Park Oeste.

El juicio de este caso duró más de seis meses y a mediados de 1993 Woody Allen fue declarado inocente por el jurado, ante el descontento de Farrow que no ha dejado de exhibirlo públicamente como un depredador sexual. Tras una larga insistencia, en 2014 Dylan volvió a revivir el escándalo enviando una carta al New York Times en la que contaba cómo el realizador había abusado de ella, pero los hechos ya habían prescrito legalmente. Woddy Allen nuevamente rechazó esas declaraciones y negó haber abusado alguna vez de Dylan, su versión siempre ha sido tranquila y nunca ha hablado mal de su acusadora, al contrario, siempre asegura que ayudará en lo que sea necesario para que hable con la verdad y encuentre la paz.

Woody Allen nunca se casó con Mia Farrow pero compartieron la responsabilidad de dos niños adoptados, Dylan y Moses y la pareja registró a un tercero como hijo biológico bautizado como Satchel, de quien se ha dicho, su verdadero padre fue el cantante Frank Sinatra, para evitar el acoso de los medios, al crecer el joven Satchel se cambió el nombre por Ronan.

Posterior a esos años, la carrera profesional de Woody Allen tuvo su ascenso, la gente ha disfrutado de sus películas como Balas Sobre Broadway, Hannah y sus hermanas, con la que ganó un Oscar, Maridos y mujeres, Media noche en París, que también le valió otro Oscar y Jazmín azul, aparte de los guiones para cine, teatro y libros y cuentos publicados con gran éxito.

En el 2016 Ronan se metió en la discusión y a través de su columna en The Hollywood Reporter, criticó a Hollywood por ignorar las denuncias contra el realizador. Eso fue cuando la película Café Society había sido seleccionada para inaugurar el Festival de Cine de Cannes.

"El silencio de los periodistas no está simplemente mal. Es peligroso. Manda un mensaje sobre nuestra sociedad, sobre en qué temas cerramos los ojos, a quién ignoramos, quién cuenta y quién no", escribió Ronan Farrow.

"Aún queda mucho trabajo por hacer para construir una cultura en donde las mujeres, como mi hermana, no sean tratadas como si fueran invisibles. Ha llegado la hora de hacer algunas preguntas difíciles", reflexionó.

Cabe recordar que Ronan Farrow y Woody Allen tienen un pleito legal por el tema de la paternidad del primero, pues en 2013 Mia Farrow reveló que el padre de su hijo podría ser Frank Sinatra y no Woody Allen.

Pero el señalamiento por abuso sexual ha perseguido al cineasta como sombra día a día y quizá este 2018 podría ser un verdadero infierno para él, pues hace unos días en el programa de Oprah el grupo de actrices que ahora tiene gran poder en Hollywood y son las fundadoras de la plataforma Time´s Up, fueron cuestionadas sobre si Allen estaba bajo su mira y Natalie Portman sentenció “Yo te creo, Dylan”, ante la aprobación positiva de las demás presentes, entre las que destacaron Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Nina Shaw, América Ferrera y Tracey Ellis Ross.

Esta declaración de guerra hizo temblar a muchos en la industria del cine y una lista de actrices, actores y productores que aumenta cada día, están enfocados a deslindarse del neoyorkino para no convertirse en presas en la que muchos llaman “cacería de brujas”.

Su más reciente película Un día lluvioso en Nueva York (A Rainy Day in New York), que está por estrenarse en el 2019, contó con la participación de jóvenes actores que tras darse a conocer la noticia, esta semana no han dudado en dar sus declaraciones y afirmar que desconocían las “monstruosas acciones” de Allen, por lo que se deslindan en coincidir o compartir los ideales del productor, en pocas palabras, niegan vinculación alguna fuera de lo profesional.

UNA HISTORIA CON MÁS DE 15 AÑOS

El guión de su última película lo escribió Woody Allen hace 15 años y se consideró adaptarlo para una serie de televisión que Amazon distribuiría, pero la apuesta definitiva fue para la gran pantalla y Jude Law fue el encargado de interpretar el protagónico, un mujeriego de 44 años al que su mujer (Rebecca Hall) acusa de haberse acostado con una adolescente de 15 años, papel que encarna Fanning y quien en la vida real tiene 19. Muchos consideran el guión como autobiográfico, pues las edades se asemejan a las de Allen y Soon-Yi en 1992.

Esta no es la primera vez que el realizador de Brooklyn trata las relaciones sexuales entre adultos y jóvenes. En Manhattan, el mismo director mantiene una relación con una joven Mariel Hemingway, que por aquel entonces tiene 17 años. La diferencia de edad es algo que Allen suele explotar en sus películas, como los 30 años que le separaban de Helena Bonham Carter o los 31 con Mira Sorvino en Poderosa afrodita. En Maridos y mujeres, el director es mayor por 37 años ante su pareja en la pantalla, Juliette Lewis.

DONAN SU SALARIO

Thimetée Chalamet y Rebecca Hall, ambos, actores principales de Un día lluvioso en Nueva York, ya emitieron sus declaraciones en redes sociales y coincidieron en que donarán su salario al fondo de defensa legal Time is up.

“Quiero merecer estar junto a los valientes artistas que están luchando porque toda la gente sea tratada con respeto y la dignidad que se merecen”, afirmó Chalamet en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la joven estrella Selena Gómez, quien también aparece en esta cinta, no se ha pronunciado al respecto, no es el caso de su madre Mandy Teefy, quien en redes sociales ha mostrado su molestia y se ha atrevido a decir que le advirtió a su hija que era un error, pues nunca aprobó que trabajara con Woody Allen.

Esta oleada crece, pues hay más actrices que han asegurado públicamente que se arrepienten de haber trabajado con él, mientras que otras aseguran que nunca lo harán, tal es el caso de Ellen Page, Greta Gerwig, Mira Sorvino, Susan Sarandon, Jessica Chastain y Patricia Arquette.

Pero hay quienes tienen la valentía de defender el honor del cineasta de raíces judías, Alec Baldwin es uno de los pocos que parece dispuesto a apoyarlo, “renunciar a Allen es injusto y triste”, señaló el actor en la cuenta de su fundación en Twitter.

El actor critica que resurjan las acusaciones de abuso sexual contra el director y señala que este tipo de alegatos “deberían ser tratados con cuidado, ¿es posible apoyar a los supervivientes de la pedofilia y de abusos y acosos sexuales al mismo tiempo?, ¿creer que Woody Allen es inocente?, así lo creo”, asegura Baldwin.

SE DEFIENDE

Después de varios días de ataques en los medios de comunicación, Woody Allen emitió un comunicado donde se defiende de los señalamientos de Dylan Farrow, “la familia Farrow está cínicamente usando la oportunidad brindada por el movimiento Time´s Up para repetir esta denuncia desacreditada, eso no la torna más verdadera hoy que en el pasado. Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo”, redactó el neoyorkino de 82 años.