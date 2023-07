Llevan al cine un thriller de la guerrilla argentina

GIJÓN. El testaferro, del cineasta argentino Carlos Martínez, primera adaptación al cine de una novela del escritor de Raúl Argemí, quien fue militante de la guerrilla argentina, tuvo el estreno mundial en la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. El gordo, el francés y el ratón Pérez, es el libro que se ha llevado a la pantalla grande, una historia que aborda las relaciones de poder en la sociedad actual.

Argemí, quien desconfía de las adaptaciones cinematográficas, aceptó la propuesta de Martínez de llevar al audiovisual su novela como un acto de confianza, que arrancó décadas atrás cuando los dos estaban presos y torturados en los pabellones de la muerte, sin saber si iban a llegar vivos al día siguiente, en su país. “No tuve ninguna duda, fue un acto de confianza, me propuso hacer la adaptación y yo acepté”, afirmó Argemí, mientras que Martínez aseguró que tenía mucho miedo de no estar a la altura y de no cuidar el mensaje de la novela.

Ambos coincidieron en que no estuvieron presos por casualidad, ni por inocentes, pero refrendan su compromiso social y cultural “tan fuerte, que se te va la vida en ello” y han asegurado que esta película es la consecuencia de todas esas experiencias. “Cuando empecé a leer la novela no la pude soltar hasta que la terminé, es un escenario muy de porquería pero me divertí mucho y esos personajes, que son de ficción, en el fondo no lo son del todo, porque llevan en cada uno la esencia de cosas que hemos vivido”, apuntó Martínez.

Argemí prosiguió diciendo que le gustó el guion y se metió a trabajar en el proceso de dirección para que los actores tuvieran la mayor autenticidad posible y adquirieran una vida que nace de las páginas del libro. Al respecto, Martínez consideró que seguramente el que leyó la novela no se va a sentir del todo satisfecho, “uno tiene su personaje, que ha creado en su cabeza y los que están en la película no van a ser los mismos, algo de ruido va a haber, pero queríamos contar esta historia del testaferro, este poderoso que no es el dueño del poder pero forma clase de esa clase dominante, que ha robado mucho más del conjunto de la sociedad y se lo ha quedado”.

Martínez indicó que El testaferro, aún no tiene distribuidor y se encuentra ahora en procesos burocráticos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, pero espera que pueda verse en Argentina, España y otros países del mundo.

Raúl Argemí y Carlos Martínez trabajan actualmente, en la realización del texto para una película de ficción, sobre “el torturador más famoso” que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Buenos Aires, el capitán de fragata Alfredo Astiz conocido como “el ángel de la muerte” y algunos de los sobrevivientes de ese campo de exterminio de opositores políticos al régimen.

Sobre ello, Carlos Martínez hizo hincapié en que esta nueva película mete el dedo en una llaga muy profunda en Argentina, la cárcel clandestina de la ESMA. “Hemos tomado a uno de los personajes y muy famoso, el especialista en matar y hemos profundizado en él, encontrado las debilidades, un personaje que contiene un miserable, mató y torturó a mucha gente, esa cáscara contiene un ser en sus debilidades pero sobre todo ponemos foco en lo que es ser víctima; hemos sido torturados sin límite, sin saber qué seguía después de esa tortura, pero aquí estoy, mostrando mis películas al mundo”.

Los torturadores no son gente que cayó del planeta Marte, son gente como nosotros

En tanto, Argemí puntualizó que es un tema tan difícil para hacerlo bien y no hacer una película de terror estúpida. “Los torturadores no son gente que cayó del planeta Marte, son gente como nosotros, es más fácil pensar que son psicópatas, y sí, hay psicópatas, pero no lo son todos, la mayor parte es gente que hasta se le puede sentir lástima”.

También en el marco de la Semana Negra de Gijón, el escritor Manuel Vilas presentó Nosotros, su visión femenina del amor, ‘una road movie’ de Irene, una mujer de 50 años que es viuda. “Era un deseo de acabar con un sentido de la viudez que acaba más a las mujeres que a los hombres, crear una alternativa política al paradigma dominante”, añadió.

Además, el escritor Jon Arretxe, considerado uno de los grandes autores de novela negra en España, volvió a Gijón, con el noveno libro de su Detective Touré, Tiempos para la Lyrica, como parte de la saga de un inmigrante guineano asentado en Bilbao que se gana la vida como improvisado detective de poca monta y en espera de que una miniserie de seis capítulos sobre su personaje vea la luz en el primer semestre de 2024.