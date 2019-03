Así luce Margot Robbie en el nuevo póster de Once Upon a Time In Hollywood

Hoy fue revelado un nuevo póster de la película Once Upon a Time In Hollywood de Quentin Tarantino y Margot Robbie es quien lo protagoniza en esta ocasión.

En la imagen la actriz luce un look al estilo de los años 60, recargada en una puerta y mirando fijamente a la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Hollywood. 1969. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida por @ margotrobbie el 19 de Mar de 2019 a las 5:45 PDT

Anteriormente la actriz ya había dado un vistazo sobre su personaje, la malograda actriz y mujer de Roman Polanski, Sharon Tate.

Ver esta publicación en Instagram First look. #OnceUponATimeInHollywood @onceinhollywood Una publicación compartida por @ margotrobbie el 6 de Ago de 2018 a las 7:22 PDT

Apenas el día de ayer fue cuando se reveló el primer póster, protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Ambientada en Los Ángeles en el verano de 1969, la película se centra en Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos y su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth (Brad Pitt), quienes luchan por hacerse un hueco en Hollywood durante los asesinatos de Charles Manson, donde resulta muerta la actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

El filme llegará a la pantalla grande el próximo 26 de julio de mano de Sony Pictures.