Martin Scorsese y el Papa Francisco planean nueva cinta sobre la vida de Jesús

El aclamado director de cine estadounidense, Martin Scorsese, visitó al Papa Francisco aprovechando la premiación de los Cannes. En esa reunión trataron sobre su nuevo proyecto: una película sobre la vida de Jesús.

Scorsese es conocido por ser un fiel creyente, en ese sentido, era cuestión de tiempo para que el director de “Irishman” y “Pandillas de Nueva York”, lanzara una cinta de corte religioso.

La reunión de caràcter privado entre el Papa y el director, en la que también estaba invitada Helen Morris, esposa del director, se realizó al concluir una conferencia llamada “La estética global de la imaginación católica”, organizada por la organización jesuita La Civiltà Cattolica y la Universidad de Georgetown.





Thank you to Martin #Scorsese for accepting the invitation to join us of La Civiltà Cattolica and Georgetown University - along with his wife and daughter - in the meeting of 40 poets and writers from different Countries with #PopeFrancesco, who said among other things, "This is… pic.twitter.com/yG6bEyo2Wq — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) May 27, 2023





“He respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús. Estoy a punto de comenzar a hacerla”, confirmó el director según testimonios recogidos por Variety.

En la conversación Scorsese habló sobre las referencias en sus cintas, la relación que tienen con su vida, y las influencias católicas en el cine que admira, como “El Evangelio según San Mateo” de Pier Paolo Pasolini o su propia obra de 1998, "La última tentación de Cristo". También se dijo agradecido por la invitación del Papa y su trayectoría como jesuita.

“Cómo lo conmovió el llamado del Santo Padre 'para que veamos a Jesús”, dijo el director estadounidense.

Aunque no hay más detalles de la cinta o la trama, se sabe que Martin Scorsese seguirá trabajando en proyecciones de cintas en la cinemateca Casa del Cinema de Roma, así como una clase magistral en la escuela de cine Centro Sperimentale de Roma.

También dará una conferencia en la Cineteca di Bologna.

Martin Scorsese es conocido por obras como Goodfellas, Taxi Driver, El lobo de Wall Street y Toro Salvaje, por mencionar algunas de las cintas que prácticamente son de culto.

También ha sido reconocido con diversos galardones de los Premios Óscar, Premios BAFTA, Premios Globo de Oro, Premios del Sindicato de Directores, Premios Grammy, Premios Primetime Emmy, Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival de Cannes y Festival Internacional de Cine de Venecia.