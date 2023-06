Montserrat Larqué lleva al FIC Guadalajara una historia de amor atravesada por la migración

En su ópera prima, Montserrat Larqué apostó por un punto de vista distinto. Existen diversos largometrajes en donde se aborda el tema de la migración, incluso se resaltan las historias de éxito de quienes abandonan el país, pero para la cineasta, su interés radicó mucho más en aquellas personas que se quedan en espera de sus familiares.

Así surgió su primer largometraje titulado Allá, en la que la historia se centra en una joven y su hijo en espera de que regrese su pareja. Sin embargo, su camino no será fácil ya que habita en un pueblito en donde convive con distintas mujeres que viven la misma situación, pero que si por alguna razón ella rehace su vida, es condenada por la crítica social.

“Cuando hice la cinta no pensaba en dar un discurso, siempre pienso en contar la historia y hay unos mecanismos que hay que seguir para que las historias funcionen. Me importa mucho la experiencia del espectador, así que constantemente la tengo en mente mientras escribo.



"Si empiezan a reflexionar sobre el tema del romance, de la familia, de revalorar a la tierra mexicana como lo hace el protagonista, enfocarse en el futuro, incluso voltear a ver este abanico de mujeres diversas que están en la película, siento que sería un gran logro como cineasta”, afirmó Larqué en entrevista.

Óscar (Pablo Astiazarán) es un hombre que se ve obligado a regresar a su pueblo en México tras la muerte de su padre, quien se desempeñaba como el cartero de dicha demarcación. Al llegar se percata que es el único varón del lugar, donde sólo hay mujeres y niños. En lo que soluciona su regreso a Estados Unidos comienza a ejercer el oficio de su papá, se relaciona con las historias de cada uno de los habitantes y genera una conexión especial con un niño, quien casualmente es el hijo de Martha (Fátima Molina), su amor del pasado.

El vínculo que el pequeño y Óscar mantienen deja en duda al protagonista sobre todo porque ya no sabe si regresar a Estados Unidos o quedarse y rehacer su vida en compañía de quien en algún momento amó demasiado.

“Martha es una mujer fuerte a la que le toca quedarse esperando en este pueblo, junto a su hijo, a su esposo; ella en algún momento pierde la esperanza de que va a regresar, pero como en la mayoría de los pueblos, sino es que en casi todos, uno siempre tiene que cuidar el qué dirán”, expresó Molina.

La actriz aseguró que este proyecto le generó un lazo muy fuerte emocionalmente ya que se sintió identificada con la historia porque su familia proviene de pueblos de Sonora y Baja California, comparten tradiciones y similares formas de pensar, así como la migración.

“Creo que sí hemos juzgado las personas que se quedan en los pueblos como si ellos no tuvieran nada que contar o no tuvieran nada que ofrecer, como si los migrantes fueran los únicos que tienen algunas historias de éxito. ¿Por qué no también adentrarnos en el mundo donde se quedan puras mujeres y conocer más sus historias?, creo que eso puede ser muy interesante”, dijo.

La cinta escrita y dirigida por Larqué se presenta en la edición número 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Compite en la selección Hecho en Jalisco.

Giovanna Zacarías, Mateo Ortega, Regina Cedeño, Jesús Hernández, Guadalupe Ortiz, Gloria Ramírez, Alejandro Pelayo, entre otros actores completan el elenco.

Por el momento no se tiene fecha de estreno en cines del país informó la directora, quien ya prepara su siguiente historia, en la que adelantó que abordará el despertar femenino durante la adolescencia.