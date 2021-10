Proponen una sobredosis de documentales

El festival de cine de no ficción Docs MX anunció que su edición 2021 será híbrida, de manera que sus películas podrán ser vistas en distintas sedes de la Ciudad de México, pero también en la plataforma https://docs-enlinea.com.

Además de estas dos formas de presentar sus propuestas cinematográficas de este año, el festival destacó que esta edición estará marcada por la gratuidad en la mayoría de sus proyecciones:

“La plataforma seguirá operativa, más que nunca, y volveremos a las salas de cine, a las calles, a la magia del contacto humano”, señalaron en un comunicado.

La programación

La selección oficial de este año consta de 74 películas y se ha conformado de entre los mil 482 documentales recibidos en la convocatoria 2021, procedentes de más de cien países.

Entre las proyecciones especiales de esta edición, se encuentran la historia de La Polla Records, una transgresora banda vasca que revolucionó el punk de su país (No somos nada); el relato de limpiadores forenses en la Ciudad de México que trabajan con la muerte para vivir (El limpiador) y la enseñanza de mujeres y hombres peruanos cuya relación con el agua nos recuerda la importancia de la Madre Tierra (Yakuqñan. Caminos del agua).

“La curaduría tanto del festival como de la plataforma es muy rica, vienen desde temas del día a día nacionales hasta problemáticas de nivel mundial, pasando por música y biografía”, aseguran sus organizadores.

Otros documentales musicales que se presentarán son: Don´t go gentle, sobre la banda IDLES y Fanny the right to rock, acerca de la banda femenina de los setentas, Fanny.

Pero también incluyen temáticas relevantes a nivel social que abordarán el feminismo en los documentales Marea verde y Fly so far, que son impecables retratos de cómo van avanzando estos movimientos en latinoamérica.

Otra pieza que puede resultar muy interesante para el público mexicano será Sin tantos panchos, documental que habla sobre el fenómeno de los chavos banda en este país.

La programación completa estará a disposición del público durante los diez días del festival -del 14 al 24 de octubre- en la plataforma www.docs-enlinea.org, sin costo para disfrutarse desde cualquier punto de la República Mexicana y sin límite de reproducciones.

“Un instrumento de agitación intelectual”

Bajo este lema, la edición 16 del festival Docs MX asume una tarea no sólo de agente de cambio social, sino en primer término, de lo que llaman un “instrumento de agitación intelectual, de liberación y apapacho mental y personal”.

Y es que para los curadores de este festival, la no ficción es más que una forma de expresión artística que traspasa las fronteras de la cinematografía, del periodismo y de las anticuadas fórmulas narrativas de la televisión.

“En DocsMX producimos, formamos, exhibimos, creamos nuevas audiencias y, sobre todo, intentamos extender la pasión que tenemos por la no ficción, por aquello que nos acerca a las demás personas, que nos hace amar la diversidad y la diferencia. Porque nos gusta ver y ser vistas, ser vistos”, agregan.

Más información sobre el décimo sexto Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México en la página: https://docsmx.org/festivales/docsmx.php

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Finanzas Neivor: A problemas grandes, una gran startup

Mundo Ven probable colapso de las criptomonedas