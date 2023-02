Sin Novedad en el Frente, la película más ganadora de los premios BAFTA

La academia británica llevo a cabo este domingo la edición 76 de los BAFTA celebrada en el complejo artístico Southbank Centre.

La alfombra roja estuvo llena de grandes personalidades del mundo cinematrográfico por donde desfilaron Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett, Collin Farell, Austin Blauter y Emma Mackey.

Te recomendamos: Guillermo del Toro gana el BAFTA a la mejor película animada con Pinocho

Dentro de las 26 categorías de la premiación, quien arrasó con los BAFTA fue la cinta "Sin Novedad en el Frente", una producción de temática bélica original de Netflix que se llevó siete premios.

Gossip Desde La Ballena a Elvis, llegan las películas nominadas al Oscar 2023 a Cinépolis

Entre ellos Mejor película; Mejor director; Mejor película de habla no inglesa; Mejor guion adaptado; Mejor fotografía; Mejor banda sonora y Mejor sonido.

La película "Elvis" también fue de las más ganadoras al conseguir cuatro galardones: Mejor actor; Mejor casting; Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje.

Quien le siguió fue "The Banshees of Inisherin", cinta que empató a "Elvis" con cuatro BAFTAS: Mejor actriz secundaria; Mejor actor secundario; Mejor guion original y Mejor película inglesa.

El resto de los ganadores del BAFTA fueron:

Mejor actriz: Cate Blanchett por "Tár"



Mejor documental: "Navalny"

Mejor edición: "Everything Everywhere All At Once"

Mejor diseño de producción: "Babylon"

Mejores efectos especiales: "Avatar: "The Way of Water"

Mejor debut de un director, escritor o productor británico: "Aftersun"

Mejor corto británico de animación: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

Mejor corto británico: "An Irish Goodbye"

Bafta honorífico: Sandy Powell

Mejor actriz emergente: Emma Mackey

Pinocho gana el BAFTA a mejor película animada

Una de las cintas favoritas para ganar la categoría de mejor película animada era Pinocho y los pronósticos se dieron de forma favorable para el cineasta mexicano, aunque no consiguió los premios en Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

Animation should stay in the conversation! 👏 @RealGDT pic.twitter.com/fjjzkpW5Gq — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

Ana de Armas pierde el BAFTA a mejor actriz contra Cate Blanchett

El personaje de Marilyn Moroe a quién interpretó la cubana Ana de Armas en la película “Blonde”, tenía grandes posibilidades de ganar el premio a mejor actriz por la calidad de actuación que la actriz logró, sin embargo, no fue suficiente para quedarse con el premio.

Así fue como Cate Blanchett se quedó con la máscara dorada por la película "Tár" en donde dio vida a la directora de orquesta alemana Lydia Tár.

"It's been such an extraordinary year for women" Cate Blanchett wins the BAFTA for Leading Actress #EEBAFTAs pic.twitter.com/kJRG1SiPzI — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esto representa a las experiencias de las mujeres, gracias para reconocernos a todas nosotras”, dijo al recoger el galardón. "Esto pertenece a mi familia, porque esto nos ha quitado mucho", dijo en su agradecimiento.

Con información de EFE