Cristina Pacheco hizo un homenaje a la vida de la Ciudad de México: Pável Granados

La también escritora, fallecida este jueves a los 82 años, “era una cronista de la realidad, lo que hacía era jugar con la idea de salir a las calles y encontrarse con una historia increíble. Hizo un homenaje a la vida de la Ciudad de México”, comentó a El Sol de México quien fue allegado tanto a ella como a José Emilio Pacheco, esposo de la conductora, fallecido en 2014.

Para el actual director de Canal 22, una de las virtudes de Cristina Pacheco en sus entrevistas era “decir cosas ingeniosas, inteligentes, sacar ese hilito de la conversación. A veces le tocaban personas monosilábicas y aún con eso lograba hacer entrevistas”, comentó.

“Era una gran entrevistadora, sus entrevistas tienen mucho de nostalgia. Aunque fue fiel a Canal 11, en el Canal 22 tenemos recuerdos de ella”, expresó.

Entre las anécdotas que le dejaron conocer a los dos emblemas de la cultura mexicana, Pável Granados relata la conexión de ambos con su programa de radio “Amor perdido”, el cual tuvo al aire por 17 años por la señal de Radio Red. “Comentaba algo de la Ciudad de México, me hablaban y me dejaban comentarios. Me ponía muy nervioso de saber que me escuchaban”, relató.

Granados resaltó el profesionalismo de Pacheco, relatando que cuando publicó el libro “Mi novia, la tristeza” de 2009, en la que aborda la historia biográfica de Agustín Lara, la comunicadora lo entrevistó, y para ello, pidió el libro desde antes de que fuera publicado, para realizar la conversación de forma adecuada. “Se informaba muy bien, leía todo”, dijo sobre la conductora del programa “Aquí nos tocó vivir”.

Asimismo, Granados apuntó a la relevancia que tuvo el trabajo de Cristina Pacheco para las mujeres de los medios de comunicación y de la sociedad en general. “Fue un ejemplo, hay muchas mujeres agradeciendo en nombre de ella. Es ejemplo para las periodistas de hoy”, explicó.

“Fue una admiradora de las mujeres que trabajan”, añadió, poniendo como ejemplo su entrevista realizada a María del Mar Terrón, la niña detrás de la voz del audio recurrente en las calles de la ciudad “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda”. En ese sentido, Granados enfatizó “su generosidad de contar historias de gente que no se cuentan”.

El funeral de la periodista se lleva a cabo de manera privada en una agencia de Félix Cuevas, donde está programada su cremación a las 14:30 horas. La Secretaría de Cultura informó que las hijas de Cristina Pacheco, Cecilia y Laura Emilia, aún no han respondido a la propuesta de hacer un homenaje póstumo.