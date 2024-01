Cuestionario Proust: Americo Hollander

Es el líder de la banda mexicana de rock The Americojones Experience, que en diciembre pasado lanzó su tercer álbum de estudio El Jugador, cuyo título hace referencia a la novela homónima de Fiódor Dostoyevski, imaginando personajes desde los cuales escribe la letra de sus canciones, como se aprecia en las canciones "Sicario", "Me He Portado Mal" y "Mi Vida". La música de su banda es lo que él denomina “sucio rock 'n' roll de la vieja escuela”, pues consiste en canciones directas y de sonido primitivo que, dice, invitan al descontrol.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Mi sentido del humor

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No creo tener una idea de felicidad perfecta. Creo que hay momentos buenos así como malos y ambos tienen lo suyo. Creo más en vivir una vida que valga la pena, ir construyendo algo propio de lo cual pueda vivir y seguir creando me haría feliz





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Mi indecisión





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La obediencia





¿Tu gran miedo?

Un mundo donde todos somos monitoreados y controlados. Un mundo aislado donde la gente se hace la policía de sus vecinos y todos viven en un sentido de seguridad en el que ceden todas sus libertades ante un estado protector





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Un poco malhumorado. No me gusta el frío. Feliz de sacar nuevo disco pero igual estoy cansado, no de algo en particular sino de todo un poco. Del internet, la vida social, el trabajo, el dinero y demás

Cultura Lo Mejor del Cuestionario Proust (Cuarta parte)

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mis pasos de baile





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La caridad





¿La persona viva a la que más admiras?

Nick Cave





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los políticos





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Qué hago o qué hueva. Ambas





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Como mecanismo de defensa o para salir de discusiones con gente que no vale la pena





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La honestidad y una búsqueda propia





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Igual la honestidad y una cierta curiosidad





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi gatita Bela





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En mi infancia. Antes de los 12 años la vida era una locura, estaba lleno de vida y energía y no me conflictuaba conmigo mismo, con el mundo y no sobre analizaba las cosas, solo era una bestia





¿Qué talento te gustaría tener?

Poder tocar el piano algo cercano a Beethoven o poder dibujar muy bien





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Creo que nada. Hay que saber aceptar nuestros defectos como una virtud, nos dan carácter y algo original





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Seguir vivo y haciendo mi camino. Esta banda y estos discos lo son hasta ahora





¿Dónde te gustaría vivir?

En el Castillo de Chapultepec





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi guitarra y mi amplificador





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Juan Escutia





¿Tu pasatiempo favorito?

Leer, jugar fútbol y estar con mi gato

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un gato





¿Cómo te gustaría morir?

Dormido o en una sobredosis de heroína a mis 85 años. O envuelto en mi bandera aventando de una altura considerable

¿Tienes un lema?

“Tocar una nota mal es insignificante. Tocar sin pasión es inexcusable”.