Cuestionario Proust: Lucas Hill 

Es uno de los cantautores emergentes más emocionantes de la escena musical alternativa de Colombia. Su música es una mezcla poderosa y poética folk, pop y rock, y sus letras se tejen en texturas y paisajes que exploran temas profundos y significativos a través de una voz sencilla y clara. “Renacido” fue el primer adelanto de su segundo álbum, que fue producido por el ganador del premio Grammy Latino Felipe Alvarez, con quien genera una sinergia creativa muy valiosa para él.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Me gusta pensar que la amabilidad.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Sentirse pleno, no importa tanto la situación exterior, creo que la felicidad viene más de adentro que de afuera.

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

El orgullo.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La falta de compasión.





¿Tu gran miedo?

Morir en una guerra.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

En este momento estoy tranquilo, son las 3:00 PM acá en Bogotá, plena tarde y llueve mucho, así que un poco nostálgico también.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Por épocas de mi vida me gusta comer lo mismo durante muchos días seguidos, últimamente mango con maní, chocolate negro, y miel.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La obediencia.

¿La persona viva a la que más admiras?

Mahavatar Babaji.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No creo que uno deba despreciar personas.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Últimamente he notado que digo mucho la palabra “quizás”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Algunas veces miento para tratar de evitar confrontaciones





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sea compasivo.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que sea compasiva.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi novia Siu.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En este momento estoy feliz, no sé si más o menos que antes, pero estoy feliz.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría poder hablar muchos idiomas.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Sería más seguro de mí mismo.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Hacer lo que me gusta y me llena casi todos los días.

¿Dónde te gustaría vivir?

En Bogotá y Barichara, un pueblo muy bonito en Colombia.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis guitarras.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

No tengo uno con el que me identifique particularmente, pero muchos me interesan, como Virginia Woolf, Paramahansa Yogananda, Thelonious Monk, Juan Rulfo.





¿Tu pasatiempo favorito?

No se si sea un pasatiempo, pero me gusta correr, no lo hago tan seguido como quisiera.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Me gustaría no reencarnar más, pero creo que aún tengo varias vidas por delante.

¿Cómo te gustaría morir?

Con consciencia y tranquilidad.





¿Tienes un lema?

No realmente, pero me digo a mi mismo algo como: Ya la vida sabrá por qué pasan las cosas.