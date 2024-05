[Entrevista] El mejor Chicano Batman de todos los tiempos

Desde Los Ángeles, California, la tierra del sol, la playa y la abundancia total, ahí donde nacieron The Doors, Jane's Addiction y The Beach Boys, hace poco más de una década llegó a nuestros oídos una banda de verdaderos chicanos, todos ellos latinoamericanos que sin temor a mostrar sus raíces se abrieron paso en días difíciles para el rock and roll.

El entonces cuarteto y ahora trío formado por Bardo Martínez, Eduardo Arenas y Carlos Arévalo sorprendió en aquel entonces al mundo del rock latino y alternativo con su propuesta funky y groovy, inspirada en los años sesenta, en la música de bandas como The Beatles y The Beach Boys, aunque no olvidan a Juan Gabriel y los Dug Dug's.





Así que nos sentamos a platicar muy amenamente con Carlos Arévalo a propósito de su nuevo álbum, su regreso a los escenarios y su participación en un homenaje a Talking Heads, situaciones que en su conjunto ponen a esta agrupación en un momento que el propio músico denomina como “el mejor Chicano Batman de todos los tiempos”.

Acaban de lanzar su nuevo álbum, Notebook Fantasy, que suena más suave y atmosférico que de costumbre, como si fuera una grabación de la primavera ¿Qué tenían en mente para lograr este sonido?

Para este álbum quisimos representar lo más cercano a la energía individual y de grupo que pudiéramos mostrar. Así que estuvimos mucho más abiertos a no ponernos reglas y a plasmar el sonido que traíamos en la cabeza. En esta ocasión Bardo estuvo más influenciado en los sonidos de la tropicalia brasileña de los años sesentas y setentas y en las baladas románticas mexicanas de los 80, sobre todo de Juan Gabriel. Pero también hay otras influencias, como el rhythm and blues de los ochenta de Estados Unidos.

La nueva grabación del conjunto, lanzada a finales de marzo pasado, ha resultado ser una vuelta de tuerca a su carrera, una obra que a lo largo de sus once canciones logra un viaje de matices sonoros instrumentales, íntimos y personales, que van de la balada a la grandilocuencia y los arreglos orquestales, bajo la producción de John Congleton (St. Vincent). Un disco que definitivamente es distinto a lo que la banda ha hecho en sus casi diez años de carrera.





Tres adelantos se fueron presentando desde inicios de año: “Fly”, “Era Primavera” y “Live Today”, tracks que la banda ha mostrado como sencillos. El primero muestra la propuesta de la masculinidad baja en testosterona con un ritmo funky característico del grupo; el segundo es una balada al estilo de Caloncho o Esteman, con un sonido más cercano a la balada romántica y el tercero se acerca al sonido funky de los tardíos sesentas, en el que bandas como Khruangbin han estado trabajando en los últimos años.

Sin embargo, temas que no fueron lanzados como sencillos, como “Hojas Secas”, “Beautiful Daughter” o “Fairytale Love”, son muestras de un mayor esfuerzo de producción y arreglos que han alcanzado.

El próximo otoño se presentarán en Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México ¿Qué nos puedes adelantar de esas presentaciones?

Sí, estaremos próximamente en México, uno de los lugares más hermosos sobre la Tierra, siempre que estamos ahí hemos podido dar algunos de los mejores conciertos en toda nuestra historia.

“Ahora mismo estamos de gira por Estados Unidos, estamos muy activos, en fuego, y esta es la mejor versión de Chicano Batman de todos los tiempos. Ya estamos listos para volver a México, para presentarles las nuevas canciones y para llegar con ustedes en septiembre próximo”, añade.

Hablando de los conciertos que han dado en México, ¿cuáles son tus memorias de su presentación en Vive Latino en 2017?

Recuerdo haber estado muy sorprendido por la gran cantidad de personas que fueron a ver nuestro set en el festival. Hicimos una gran conexión con el público, aunque también teníamos presente que como en todos los festivales, muchas personas ven el espectáculo anterior para presenciar en un buen lugar el siguiente show, pero nosotros sentimos que la gente estaba realmente conectada con nosotros, porque estaban cantando, gritando y bailando. Definitivamente es uno de los momentos más importantes para nosotros, un concierto inolvidable aquel del Vive Latino que dimos en México.





Aseguran que en México han podido ofrecer algunos de sus mejores conciertos





En aquel momento, aunque la banda sólo tenía un disco de estudio, lograron un éxito que afianzó una sólida base de fans para ellos en México. Su disco Freedom is Free fue uno de los álbumes más aclamados de 2016, un disco que consiguió colocar a la banda como una sorpresa global.

Homenajean a Talking Heads

En 2023 se dio a conocer que para celebrar el 40 aniversario del lanzamiento del concierto documental Stop Making Sense, la productora A24 relanzaría en una versión restaurada y remasterizada de esa cinta. Y luego de la presentación de la versión remasterizada de la película, dicha empresa, a través de su sello discográfico, se dio a la tarea de reunir a un grupo de artistas, sobre todo de la música alternativa, para hacer un tributo con versiones reimaginadas de los tracks que aparecen en Stop Making Sense. La lista de convocados incluye nombres que van desde Miley Cyrus y Lorde; artistas en pleno crecimiento como Teezo Touchdown y Kevin Abstract y artistas más consagrados, como The National, BadBadNotGood o Toro y Moi.

En ese disco, el papel de Chicano Batman como invitado especial es crucial y fundamental para la diversidad del matisse de la compilación y tributo llamado Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads Stop Making Sense.

¿Cómo fue el proceso para grabar su versión de “Crosseyed and Painless”?

Primero, nuestro manager fue contactado por A24 para hacer nuestra parte en esta compilación y nos emocionó mucho que nos extendieran la invitación a formar parte de este disco que tiene que ver con el relanzamiento de la película. Comenzamos a grabar la canción una semana después, en el norte de Hollywood. Primero fueron las pistas básicas, luego la colaboración de Money Mark de los Beastie Boys y llegó la mezcla después en pocos días. En unos tres días tuvimos el resultado final, que a la productora le gustó mucho.





Hablando de colaboraciones, ¿se han planteado volver a trabajar en el futuro con Money Mark?

Siempre está abierta la posibilidad. Es la primera vez que colaboramos con él ; ya nos habíamos planteado la oportunidad exacta para trabajar con él y se dio con este lanzamiento. Para nosotros es un sueño hecho realidad, su colaboración es sorprendente, él es un mago.





Talking Heads son los tipos que se salieron del molde para crear música que no existía; cosas memorables que son muy importantes, a pesar de no ser grandes hits





Me imagino que ya escuchaste el disco tributo completo, ¿qué nos puedes decir de los demás artistas que participaron?

Esta recopilación está tomada del disco y de la película Stop Making Sense, son todas las canciones que se tocan en él. Somos todos un grupo de artistas que le rendimos tributo a Talking Heads: Paramore, BadBadNotGood con Norah Jones, y por supuesto nosotros; todos hacemos interpretaciones en nuestro propio estilo, algunos somos más cercanos a Talking Heads que otros, pero todos tratamos de hacer versiones reimaginadas… En nuestro caso, la versión de “Crosseyed and Painless” es más funky, pero procuramos estar cerca de la versión original.

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones sobre Talking Heads, tomando en cuenta que quizá algunos nunca hayan oído hablar de esa banda?

Chicos, los Talking Heads son una de las bandas más influyentes, uno de los grupos que más han tocado mi vida, que más nos han influenciado, son los tipos que se salieron del molde para crear música que… ¿Cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? Que hicieron la música que no existía, cosas memorables que son muy importantes, a pesar de no ser grandes hits, pero que tuvieron canciones impresionantes como “Burning Down the House” o “This Must Be the Place (a Naive Melody)”. Ellos son una banda legendaria, con un ángulo y sonidos únicos e irrepetibles. Mi disco favorito de ellos es Remain in Light.