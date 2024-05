[Entrevista] Soccer96 y su distopía retrofuturista

¿Quiénes son Soccer96? Se trata de dueto londinense que tiene alrededor de una década sonando en los circuitos del underground; el inicio de su trabajo data de la época en que artistas como Kamashi Washington, Thundercat, BadBadNotGood y sobre todo Kendrick Lamar y Flying Lotus tomaron al mundo por sorpresa con su disquera BrainFeeder, el ahora mítico sello discográfico propiedad del sobrino de John Coltrane que le mostró al mundo otra clase de música alternativa, basada más bien en el jazz, el rap y la electrónica, con toques de kraut rock y avant garde.

De aquella ola de los años 2010, muchas cosas se quedaron en la historia del rock y otros artistas de más reciente arribo a la escena siguen en la resistencia que implica vivir fuera del mainstream y el Billboard; en la periferia de los reflectores, de club en club, codo a codo con los coolhunters que esperan ser los primeros en encontrar la nueva semilla que dará a luz el próximo monstruo musical.

Dan Leavers (Danalogue) en los sintetizadores y Maxwell Hallet (Betamax) en las percusiones dan vida a Soccer96, una agrupación que va de los videojuegos por computadora que tanto adoraron los millennials a principio de siglo (de ahí su nombre), a la lucha contra el fascismo y los pensamientos absolutistas que comienzan a brotar sin control en el siglo XXI. Su sonido minimalista recuerda los principios de la economía de recursos de Buckminster Fuller; de haber una expresión gráfica y sonora uno del otro, Fuller sería el mundo tangible de Soccer96, y el dueto, el soundtrack de las obras de Buckminster.

Retrofuturismo, resistencia social ante el poder absoluto y la maquinación; el espacio y sus similitudes con el mundo espiritual; la distopía, pero también la promesa de “un mundo mejor” en otro mundo de ciencia ficción, son los tópicos que abundan en la obra de Soccer96.

Pudimos verlos en su primera visita a México, donde ofrecieron un showcase en un pequeño local de la colonia Juárez, frente a medio centenar de personas que acudieron a una discreta cita que probablemente desemboque en algo mayor en el futuro.





Una parte de lo que sucede en la escena musical inglesa parece interesarle cada vez más al público mexicano. ¿Ustedes ven una conexión entre su música y la gente de este país?

Betamax: Eso es lo que vamos a descubrir con esta visita. Es una hermosa experiencia estar por primera vez aquí. Sabemos que será un camino largo para encontrar a las personas que les guste nuestro trabajo, pero acabamos de empezar y las encontraremos.





Su obra está plagada de una poesía distópica que quizá no sea para todos, si nos atenemos a lo que dice el Billboard. ¿De dónde sale su inspiración? ¿Es esa su visión del presente y futuro?

Danalogue: Nuestra inspiración llega de todos lados a donde voltees. No hace falta ver tanto y sabes que estás en una distopía porque el presente está colapsado y nosotros hablamos sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, la robótica, la corrupción, el fascismo, la inteligencia artificial y de muchas más cosas que hay.

“Hay muchas emociones que los humanos tenemos sobre el pasado y sentimos que la felicidad ha terminado. Son muchas emociones que nos hacen pensar sobre nuestros amigos y nuestros hijos y sobre el futuro y hacia dónde vamos. Y todo eso lo mezclamos con la ciencia ficción. Nos gusta porque no sólo se narran distopías en ella, sino también soluciones y la música es el balance que la hace dar esas soluciones, es una esperanza. El lado bueno de los seres humanos puedes hallarlo en la música y el baile”, añade.





Entonces, ¿es como si estuviéramos al borde del fin del mundo?

Betamax: Hemos tenido conversaciones acerca de esto y queremos hacer música para que la gente tenga una forma de procesarlo.

De hecho tienen una canción acerca de un satélite, es un gran sencillo con un gran video.

Danalogue: Sí, se llama “Sitting on a Satellite”. Es una gran canción pop. Porque nos gusta el jazz, el rock y lo electrónico pero queremos que nuestros sencillos lleguen a mucha gente, es una buena canción pop, o quizá pop-punk, porque es una combinación de muchos elementos. Nuestra inspiración para ese track es sobre un escenario futuro donde la gente ha dejado la Tierra y se ubica en bases alrededor del planeta y mira todo lo que ha dejado atrás, sus vidas, sus casas, sus amigos y con cierta melancolía lo dejan todo.

La escribimos durante la pandemia, por eso tiene una conexión con el aislamiento y con cómo tuvimos que separarnos de nuestras familias y nuestros amigos





¿Cómo una especie de “Major Tom” del siglo XXI?

Danalogue: (risas) Es una manera romántica de verlo. Me pregunto cómo lo verá la gente en mil años.

Betamax: Esa es la parte de las letras. Pero en la música quisimos reflejar el lado cósmico de la vastedad, vista desde el Planeta Tierra. Tiene una perspectiva espiritual para dar una perspectiva personal del cosmos.





La música es una esperanza. El lado bueno de los seres humanos puedes hallarlo en la música y el baile- Dan Leavers (Danalogue). Sintetizadores





Su trabajo como dueto viene de su salida del trío The Comet is Coming. En 2012 lanzaron su primer disco, de título homónimo, y en los últimos doce años han editado cinco álbumes, siempre de la mano de Moshi Moshi Records, sello independiente con base en Londres que tiene en su haber artistas tan reputados como Florence and the Machine, Block Party, Hot Chip y Metronomy.

Sobre la nueva escena musical británica, ¿a qué creen que se deba esta nueva efervescencia de artistas de todos los géneros, triunfando por todos lados?

Betamax: No escuchamos muchas propuestas de otros artistas, porque nos enfocamos más en nuestra propia música que en ver “qué es lo que sigue”, pero no podemos escapar a lo que sucede con la música en nuestro país.

“La gente en Londres de verdad escucha las propuestas de los artistas, hay todo un público, una audiencia que pone atención y que dedica tiempo a lo nuevo. Y ese público lo encuentras en todas partes: Cuando vas a un club de jazz, hay un montón de gente que quiere escuchar a jóvenes músicos y que tienen empatía con su trabajo. Londres es el lugar más amable para los jóvenes músicos”.

Danalogue: “Aunque también debemos decirles que muchos lugares pequeños han cerrado, lo cual es muy triste, debido a eso hay una gran actividad en el underground en Londres, Bristol, Manchester, en Glasgow.

“Hay muchos lugares dónde las bandas que comienzan se pueden presentar y hacen pequeñas giras para públicos pequeños en el underground. Gente que hace a un lado lo popular y que escucha lo fresco, que quiere nuevas ideas, es el punk, de hecho así se hizo el punk. De hecho es una clase de gente que dice ‘al carajo lo establecido, el gobierno, el sistema; estar en el underground es muy cool, es pensar y sacudir el cuerpo (a la vez)’, es una clase de protesta”.

Hay muchos grupos que saben bien que mientras mejor toques harás más fans y entonces llega el éxito, es un gran ciclo de la música

Continúa Danalogue: “Es como lo que mencionas del Billboard, lo que le sucedió a Blur y Grimes en Coachella es un ejemplo de las escenas musicales. Ahí hay un público que está enfocado a la música pop, no es el lugar correcto para bandas de rock, son otras escenas”.





La gente en Londres de verdad escucha las propuestas de los artistas; hay una audiencia que pone atención y que dedica tiempo a lo nuevo. Es el lugar más amable para los jóvenes músicos

- Maxwell Hallet (Betamax). Percusiones





Sus dos últimos discos Inner Worlds de 2022 y Dopamine de 2021 son una especie de secuencia conceptual sobre los efectos de la pandemia. Sobre todo en Dopamine, las atmósferas espaciales y los temas sobre el aislamiento y la maquinación, hacen de este trabajo una muy interesante propuesta del presente de la música, en el caso de Soccer96, la fusión del jazz y el rock, más eso que ellos llaman pop-punk, dan como resultado un manifiesto sonoro sobre el lúgubre siglo XXI y cómo sobrevivir a él. Las distintas personalidades de Danalogue y Betamax se plasman en su trabajo: el primero pugna por la resistencia, el segundo por el lado espiritual y cósmico dentro de todos.

Últimamente hemos notado que el rock ha encontrado una nueva forma de resistencia en la introspección, como si la reflexión fuera una nueva forma de rebeldía, luego de todo lo que ha pasado en el mundo. ¿Qué opinan de eso?

Betamax: Cuando comenzamos en esto no nos planteamos aspectos como la psicología y la energía de la música, pero mientras fuimos avanzando nos planteamos otros aspectos. Ahora vemos a la música como la fuerza más grande que hay para sanar y estar en equilibrio.

Danalogue: ¿Sabes? El capitalismo está destruyendo al planeta y a la gente, porque se trata de tener y de que con dinero pagas lo que sea, cosas que son del exterior de la gente, y ahí es cuando la introspección se vuelve una forma de resistencia para lo que está dentro de cada uno.

“No necesitas todas esas cosas, así que la música es una manera de expresar nuestro mundo, es una forma de rebelión y ser feliz es otra forma de rebeldía. Tener lo más básico es otra. Así que la música desde el interior es la nueva forma de rebelarse, a huevo (en español)”.

Luego de una presentación en la Ciudad de México y otra en Puebla, en el marco del festival Unts Unts Unts, la banda inicia un camino hacia la difícil difusión de su obra de este lado del charco, pero dejaron claro que están dispuestos a intentarlo y eso es admirable en una era donde Peso Pluma es nombrado “el mejor artista del mundo” por Rolling Stone y Taylor Swift ocupa los primeros 14 puestos de Billboard. Artistas como Soccer96 representan por supuesto, la nueva resistencia.