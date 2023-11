[Entrevista] Metronomy no dice adiós, sino hasta luego

Hay músicos cuya carrera se desarrolla de más a menos, es decir que desde el principio despliegan todo su potencial artístico, el cual con el paso de los años puede ir mermando.

Otros lo hacen de menos a más, comenzando tímidamente y adquiriendo en el camino la experiencia con la que irán enriqueciendo su propuesta, hasta alcanzar un pico de creatividad.

El caso de Metronomy es el segundo, ya que cuando el proyecto nació en 1999, los primeros trabajos producidos por su líder y vocalista Joseph Mount parecían tímidos experimentos electrónicos, los cuales sólo con el paso del tiempo y con la llegada de cada disco irían creciendo hasta convertirse en canciones de pop redondas y perfectamente bien producidas.

Fue así como después de ese primer periodo de experimentación, comprendido por sus dos primeras referencias, Pip Paine (Pay the £5000 You Owe) (2006) y Nights Out (2008), el conjunto comenzó a brillar con luz propia a partir del lanzamiento de su exitoso disco de 2011, The English Riviera, gracias a cortes como "Everything Goes My Way" y "The Look", que les valieron una nominación al prestigioso Mercury Prize.

Desde entonces, Metronomy es una fábrica de hits que lo mismo navega en el indie pop que en el new wave, la balada y hasta el funk, dando cuenta de una versatilidad cada vez más contundente y exquisita, tanto en sus grabaciones como en sus conciertos, sin olvidar la cantidad enorme de remixes para artistas de toda índole, desde Gorillaz hasta Lady Gaga, pasando por Roots Manuva, Franz Ferdinand, Goldfrapp y Ladytron, entre muchos otros.

Luego llega un momento en el que después de tantos éxitos y tantas horas sobre el escenario, se hace presente la duda que a muchos asalta, pero que no todos saben afrontar: ¿Cuándo es buen momento para tomarse un descanso?

Muchas carreras se han ido al traste por no hacer una pausa a tiempo, y Joseph Mount lo sabe. Esa fue la razón por la que acaba de anunciar que la banda que formó hace 25 años se tomará un receso indefinido de los escenarios… Pero no sin antes regresar a nuestro país para presentarse una vez más frente al público mexicano.

De todo ello platicamos con el músico, a unos días de su presentación en el festival Corona Capital 2023.

Joe, regresarán a tocar a México, aunque esta será una ocasión especial porque será una de las últimas que den en mucho tiempo.

Sí, porque como sabes lanzamos nuestro último disco el año pasado y desde entonces hemos estado de gira, pero al mismo tiempo siento que me gustaría hacer una especie de pausa a esos ciclos de hacer un álbum y luego una gira, el cual se va repitiendo una y otra vez, y eso es algo que puede seguir así para siempre, y yo estaría feliz de que continuara para siempre, pero al mismo tiempo siento que también es bueno refrescarse y tener algo de tiempo para pensar en qué es lo que realmente te gusta de hacer esto.

Por otro lado, lo más importante para mí siempre ha sido la posibilidad de dedicar tiempo a hacer un disco que sea perfecto, así que quiero hacer un próximo álbum que sea realmente brillante. Quiero hacer otro disco con esa especie de sensación rejuvenecida y de entusiasmo por salir de gira, así que esa es la idea.





¿Y en esta próxima visita presentarán algo especial o harán quizá una retrospectiva de su carrera?

No, no creo. Es gracioso, porque ya tenemos tantos discos que hay suficiente material para elegir los que más nos guste. Cuando tocamos tratamos de elegir canciones que cubran toda nuestra carrera, pero en un festival sólo tenemos 60 minutos para tocar, así que no podríamos. Quizá no podamos ser tan indulgentes como lo seríamos si fuera nuestro propio concierto. Pero claro, intentaremos hacer algo especial y divertido. Ya estoy deseando que llegue el momento.





Tras casi 25 años de actividad, la banda se tomará un receso indefinido de los escenarios… No sin antes regresar a México para presentarse una vez más









Entonces será un largo descanso, pero sólo de los escenarios.

Sí, porque voy a grabar música. Seguramente estaremos lanzando más música, de una u otra forma. Trataré de darme tiempo para trabajar en el estudio y para trabajar con otros artistas, pero lo que sí sé es que quiero viajar menos.





¿Qué más quieres hacer durante este descanso?

Quiero disfrutar de pasar más tiempo con mis hijos, porque se están haciendo mayores y siento que pronto serán adolescentes y ya no querrán salir más conmigo, así que ahora me gustaría disfrutar de su compañía.

También quiero darle a mi esposa la oportunidad de que haga otro tipo de cosas, porque siempre que estoy de gira ella es la que se tiene que quedar en casa, me ha apoyado mucho con eso, así que ahora yo seré un papá más hogareño.

Sus primeros discos eran ejercicios casi instrumentales. ¿Eso era porque estabas disfrutando de “clavarte en la textura” de la música electrónica o porque aún no te sentías tan seguro de cantar?

Creo que fue por ambas cosas. Creo que cuando hice el primer disco tenía como 17 años, y en ese momento lo único que escuchaba era música electrónica más instrumental, pero al mismo tiempo tocaba la batería en bandas y también tocaba música que incluía voz, así que quizá sentí que de alguna manera estaba dividido entre esos dos mundos… Supongo que en cada etapa simplemente he tratado de hacer lo que realmente me haga feliz.

Dieron un gran salto con The English Rivera, donde llegaron las canciones más decididamente pop, con instrumentos reales y todos los elementos del género.

Sí, aunque nunca tuve la actitud de querer que me tomaran más en serio como músico o que me tomaran más en cuenta por hacer canciones más pulidas y brillantes, de hecho fue algo extraño para mí, hacer que sonara más limpio y pulido, pero luego eso gustó mucho… Fue increíble toda la experiencia de hacer ese disco.





¿Qué significa para ti una canción como “The Look”?

Significa mucho, porque es el tipo de canciones que hacen posible que incluso la gente que no sabe nada de Metronomy, sí conozcan canciones como esa, que de alguna manera se cuelan en el inconsciente… Por otro lado sé que tenemos muchas canciones más que también podrían gustarle a esa gente, porque son realmente geniales, pero bueno, estoy feliz de tener al menos una de esas, es algo genial.

¿Joseph Mount se arrepiente de algo?

¿Arrepentirme? Mmm… No lo creo. Profesionalmente, no creo haber hecho nada de lo que me arrepienta. Obviamente cambiaría cosas si pudiera volver a hacerla, pero nada grande.

Si las cuentas no me fallan, han tocado en México unas ocho veces, ¿pero cuál es tu mejor recuerdo de este país, algo que quizás nunca vayas a olvidar?

De hecho sí tengo un mejor recuerdo. Va a parecer un poco irónico, porque no recuerdo bien el nombre del lugar al que fuimos, pero la primera vez que vinimos a México hicimos un show en la Ciudad de México y luego condujimos hasta una ciudad universitaria, no recuerdo bien el nombre… Era algo así como Schuler como a una hora y media de la Ciudad de México (se refiere a Cholula, Puebla, en 2011).

Esa fue la primera experiencia que disfruté mucho lejos de casa; recuerdo que nos llevaron a tocar a un bar indie y que nos dieron una comida que eran como hojas de cactus con queso, nos trataron muy bien, y todo eso me hizo sentir como en Europa, aunque al mismo tiempo se sentía muy exótico, y luego hicimos ese espectáculo al aire libre y todo eso se sintió como una sensación perfecta.