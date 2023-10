[Entrevista] INXS: Llamando a los fans de todo el mundo

A lo largo de la historia muchas bandas se han enfrentado a la difícil situación de quedarse sin vocalista de la noche a la mañana, ya sea por el fallecimiento repentino de éste o por la simple partida de un frontman que ve mejores horizontes en la realización de una carrera solista.

Son pocos los que han salido victoriosos de dicho reto, destacando los casos de Van Halen, AC/DC o Genesis, que lograron reinventarse después de la experiencia.

Otras han obtenido resultados variopintos, como la sucedió en su momento a Black Sabbath o Iron Maiden, pero la mayoría no pudieron llegar muy lejos tras la pérdida de su cantante, como le sucedió a Queen, The Doors o Stone Temple Pilots, por mencionar sólo algunos.

Ese fue también el caso de INXS, la superbanda de pop rock australiana que después de haber tenido una carrera meteórica durante los años ochentas y parte de los noventas, de la mano de Michael Hutchence, tras la partida de éste intentaron durante por un tiempo continuar con la presencia de otros vocalistas, aunque sin llegar muy lejos.

Es por ello que desde hace más de una década los hermanos Farris y compañía ya no realizan presentaciones en vivo, y se tienen que conformar con los trabajos que cada tanto se lanzan a manera de retrospectiva y homenaje por sus grandes logros, ya sea películas, reediciones o, como en el caso que hoy nos ocupa, libros.

Hace unos días, los miembros de la banda, Andrew, Tim y Jon Farriss, se reunieron por primera vez en seis años junto con Kirk Pengilly y Garry Gary Beers para desayunar y ser notificados de un nuevo hito: la banda acababa de alcanzar la nada despreciable cantidad de 4 mil millones de reproducciones en internet.

"Es alucinante que nuestra música se haya reproducido más de 4 mil millones de veces, y es increíblemente humillante… Estoy agradecido de no ser yo quien los cuente todos”, bromeó en esa ocasión Tim Farriss.

“Mientras celebramos juntos este hito, todos reconocemos que es una hazaña que habría enorgullecido increíblemente a Michael, como lo hace a todos nosotros", añadió Andrew Farriss.

Y es que ya se cumplieron 46 años de que aquella incipiente banda llamada The Farriss Brothers sería rebautizada como INXS, poco antes de darse a conocer, primero en su natal Sydney, y luego en el resto del mundo.

Desde entonces, el grupo ha vendido más de 70 millones de discos alrededor del globo y lo más importante, sigue viva en el imaginario colectivo de varias generaciones que se niegan a ver morir sus recuerdos musicales de antaño.





Llamando a los fans

Pero el nuevo reencuentro de los integrantes de INXS tenía otro motivo: el reciente lanzamiento de un libro titulado Calling All Nations – A Fan History Of INXS, que reúne testimonios de aficionados de todo el mundo, incluido México y el cual ellos definen como “una carta de amor colectiva entre los fans y la

banda”, el cual vio la luz en diferentes formatos, uno estándar, dentro de una caja Deluxe de edición limitada y otro Super Deluxe de edición “extremadamente limitada”, firmada a mano por Garry, Andrew, Jon, Tim y Kirk.

Acaban de lanzar este libro, que parece ser un proyecto de los fans, para los fans… ¿cómo se sienten?

Kirk: Sí, muy agradecidos porque recibimos cientos y cientos de testimonios de nuestros seguidores, así que es un libro fabuloso porque recoge muchas historias y recuerdos que son importantes para cada uno de ellos en distintas partes del mundo, por lo que cada uno es diferente, y es un libro que realmente abarca toda nuestra carrera, así que estamos muy contentos con la idea de que unos fans puedan leer lo que dicen otros fans, sobre todo porque seguramente sucederá que de pronto alguien diga: ‘yo también viví eso o yo también me sentí así’.

Jon: Sí, cuando éramos niños, Tim y yo solíamos ir a conciertos aquí en Australia para ver tanto bandas locales como internacionales, lo cual siempre se convierte en un momento especial en tu vida, sobre todo si en algún momento no había muchas opciones, como nos sucedió a muchos en los setentas, ochentas e incluso en los noventas, cuando sólo podías ver a algunas bandas a través de una película.

“Nos encantan las historias donde los fans relatan sus travesías, de cómo manejaban seis horas para encontrarse con sus amigos y luego ir todos juntos a un concierto… Disfrutamos mucho leyéndolos”









¿Hay algún testimonio de los fans en particular que los haya conmovido por alguna razón?

Kirk: En general nos encantan aquellos en los que los fans relatan sus travesías, de cómo manejaron seis horas para encontrarse con otros amigos y luego ir todos juntos a un concierto, o de cómo se preparaban para ir a uno de nuestros shows o de que recuerdan que conocieron a alguno de nosotros… Realmente disfrutamos mucho leyendo sus historias.

Por cierto, ¿qué fue lo más loco que haya hecho algún fan de INXS?

Kirk: Nos pasaba que de pronto se colaba alguien que resultaba que era pintor, y que había pintado alguna obra para nosotros, además de que se las arreglaban para llegar al backstage y presentarnos su obra… El hecho de que se tomaran el tiempo para hacer todo eso, era algo realmente especial.

Jon: Claro, además de hacerse tatuajes con la cara de Michael o de gente que viajaba por todo el mundo sólo para vernos tocar, desde Estados Unidos hasta Londres, o de Australia a Japón… Ese tipo de locuras… Hay tantas historias y tantos momentos geniales que es difícil elegir uno.





Han pasado diez años desde que dejaron de tocar en vivo. ¿Piensan volver a los escenarios en algún momento?

Jon: No podemos decir que tenemos planes, de hecho estamos muy ocupados en distintos proyectos relacionados con la música de INXS. No vamos a negar que extrañamos tocar en vivo, extrañamos ver a toda la gente ahí, extrañamos juntarnos para tocar, pero Michael (Hutchence) ya no está con nosotros y eso hace que sea aún más difícil tocar juntos, porque tenemos que encontrar a alguien que cante y aunque hay muchos grandes cantantes por ahí, y eso en sí mismo podría ser algo divertido, aún no hay planes concretos por el momento.





Para ellos, Calling All Nations – A Fan History Of INXS es “una carta de amor colectiva entre los fans y la banda”





Uno de los proyectos a los que Jon se refiere es una nueva colección de nueve discos de vinilo en color de 12” de edición limitada, bajo el título de All Juiced Up Part 2, y que incluirá remezclas de éxitos como “Need You Tonight”, “Listen Like Thieves” “New Sensation”, “What Your Need”, “Suicide Blonde” y “Original Sin”, entre otros.

Durante este regreso parcial de la banda, también se ha destacado la importante labor de su manager Chris Murphy, quien tuvo la visión de lanzar versiones remezcladas de los éxitos del grupo, convirtiendo a INXS en una de las primeras bandas de rock que también tenían la posibilidad de sonar fuertemente en las pistas de baile de todo el mundo.

Fue así como muchas de sus canciones fueron remezcladas por DJs como Paul Oakenfold, Basement Jaxx, Francois Kervorkian y Peter Lorimer, cuyos trabajos se recogían precisamente en el primer volumen de All Juiced Up.

¿Se arrepienten de algo?

Jon: No, porque los arrepentimientos son como admitir que hay algún tipo de autoderrota. Al menos yo, trato de no arrepentirme de nada. Me arrepiento de haber puesto mi mano cerca del ancla del barco que me quitó un dedo de la mano izquierda, pero eso es otra cosa.

Kirk: Pues más que arrepentirme, yo lamento que Michael haya muerto. Y para ser honesto, sí… Quizás haya algunas cosas de las que me arrepiento, como algunas decisiones que en algún momento se tomaron en nuestro nombre y con las cuales no siempre estuve de acuerdo… Pero en general creo que todo ha estado bien.





Ustedes vinieron a tocar a México en 1991 y 1994, cuando apenas comenzaban los conciertos masivos aquí. ¿Cómo recuerdas esas presentaciones?

Kirk: El concierto de 1991 fue asombroso… Recuerdo que cuando se abrieron las puertas del recinto y entró la afición, nosotros estábamos en el camerino y podíamos escucharlos entrar, porque era una audiencia realmente ruidosa que cantaba todas las canciones y hasta tarareaba los riffs, hacían tanto ruido que en algunos momentos nos costaba escucharnos a nosotros mismos en el escenario y eso que éramos una banda muy ruidosa en el escenario. Así que fue muy emocionante y muy divertido.

Pasan los años y las canciones de INXS siguen escuchándose frescas y vibrantes, ¿a qué creen que se debe?

Kirk: A que son canciones realmente geniales, bien estructuradas y bien grabadas, hicimos lo mejor que pudimos y nuestros productores hicieron lo mejor que pudieron también, además de que hicimos muchos shows en vivo, éramos una banda muy sólida en directo y creo que eso es una gran parte de ello, porque solíamos grabar las canciones tocando todos juntos en el estudio… No muchas bandas hacen eso y no muchos estudios ayudan a que eso suceda, además de que obviamente nosotros tocamos todos nuestros instrumentos y todo es real y orgánico, por lo que muchas de las canciones suenan como si hubieran sido grabadas ayer… Estamos muy agradecidos de poder haber hecho las cosas de la manera correcta.