Brit Awards: Un verdadero premio a la excelencia

A diferencia de su similar estadounidense, que es el Grammy, el Brit Award ha resultado ser un galardón más interesante si hablamos de su lista de nominados y ganadores.

Sólo hay que recordar anécdotas como la del año en que Jethro Tull le arrebató a Metallica el premio en la categoría Hard rock / Heavy metal, algo sobre lo cual la propia banda de rock progresivo llegó a mostrar su desconcierto.

Por puntadas como esa, en el terreno del inconsciente colectivo popular, las críticas al Grammy han sido entre feroces e irónicas. Pero en el caso de los Brit, este año dejan en claro que la academia británica tiene sus ojos puestos en todos los géneros populares que se producen en su territorio.

Entre los nominados este año se encuentran Raye, Young Fathers , Blur, Little Simz, The Rolling Stones, Dua Lipa, Jungle , Calvin Harris, Ellie Goulding y Jorja Smith, Yussef Dayes, entre otros.

Artistas de géneros tan diversos que van del hip-hop al rock alternativo y de ahí a figuras del pasado remoto y no tan distante.

Haciendo un poco de historia para mostrar la credibilidad de los Brits, entre sus galardonados hallamos a Kate Bush, Paul McCartney, David Bowie, The Chemical Brothers, Trevor Horn, George Martin, Tears for Fears , Nigel Kennedy, New Order, Pet Shop Boys, The Cure, Peter Gabriel, Depeche Mode, Elton John, The Beatles, The KLF, Brian Eno, Van Morrison, Supergrass, Manic Street Preachers, The Prodigy, Belle and Sebastian, Fat Boy Slim, The Streets, Arctic Monkeys, Coldplay, Florence and the Machine, Kasabian, Adele, Royal Blood y Gorillaz, entre muchos otros.

Por cierto, en la gala de 1995, la primera batalla de la guerra del britpop (creada por la prensa británica a conveniencia de su industria) entre Blur y Oasis, se dio con una noche histórica en la que el grupo de Damon Albarn se llevó cuatro premios, todos por su obra cumbre Parklife, además de banda del año.

Aquella noche al recibir el premio por el mejor álbum, Blur hizo pública su postura sobre el cambio de dirección que estaba tomando la academia, al reconocer el trabajo de los entonces nuevos artistas del rock británico, “despierten América”, Damon Albarn sentenció como una advertencia al mercado estadounidense que en esos años relegaba a casi todo lo que ocurría en el Reino Unido.

Además el grupo de forma humilde, al aceptar el premio reconoció a Oasis y compartieron el galardón con ellos de manera simbólica al decir: “Queremos compartir este premio con Oasis, los respetamos y admiramos mucho”. Hecho del que unos años después lamentarían, luego de que al año siguiente Oasis ganara tres premios y protagonizara dos de los momentos más vergonzosos en la historia de esta premiación: Uno cuando la banda de los Gallagher hizo burla a “Parklife”, cantando su versión llamada “Shitlife”, y otro cuando Liam, al recibir el premio de manos de Michael Hutchence ( INXS ), dijo: “Debería estar prohibido que los pasados de moda entreguen premios, nosotros somos el futuro”.

A pesar de que los Brit Awards han construido una reputación que hoy en día resulta más creíble que la de los Grammy, el desarrollo de este premio a lo largo de los años ha sido peculiar y de cierta forma también irregular. La primera entrega de los Brit se realizó en 1977, y fue por decirlo así, un evento pequeño donde algunos críticos y músicos se reunieron para reconocer al rock británico. Tuvieron que pasar cinco años para que se llevara a cabo la segunda entrega de este premio.

Entre sus aspectos cuestionables están la falta de reconocimiento a Radiohead, al heavy metal británico o a bandas de rock progresivo, o el hecho de que en algunas ocasiones hayan premiado a actos fugaces de los que ya no tenemos registro como Buffy, The Darkness u All Saints. Sin embargo, en sus 44 entregas hallamos un equilibrio de géneros vs. valor artístico vs. ventas.

En la edición de 2024, los Brits tienen una de las listas de nominados más relevantes en su historia. Por decirlo así, están detectando que el rock tiene un resurgimiento, a pesar de que no tiene las ventas estratosféricas de artistas pop como Taylor Swift, o del fenómeno estadounidense del reggaetón (género que por cierto es casi inexistente en la Gran Bretaña).

O sea que mientras la industria musical de Estados Unidos dedica espacios importantes a los corridos tumbados, para los británicos son más relevantes bandas de rock alternativo como boygenius, artistas de jazz contemporáneo como Yussef Dayes o las fusiones contemporáneas de R&B de Raye.

Por ello los Brit de 2024 son un signo de que la industria musical, particularmente el rock, tiene señales de revitalización. Y son también un recordatorio de que debemos ponerle más atención a lo que suena del otro lado del charco, que a lo que se nos vende al norte del Río Bravo.