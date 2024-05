[Entrevista] The Jacksons, la primera boy band de la historia

Fue en el ya lejano 1969 cuando un grupo de adolescentes estadounidenses debutó en el mundo de la música presentado por Diana Ross y consiguiendo casi de inmediato su primer éxito con la canción "I Want You Back", que llegó al número 1 de las listas.

Desde entonces, el conjunto anteriormente conocido como The Jackson 5 logró colocar una serie de hits entre los que destacan canciones como "ABC", "I'll Be There" (1970); "Never Can Say Goodbye" (1971), "Dancing Machine" (1974) y "Blame It on the Boogie" (1978).

Si bien la vida del grupo ha sido intermitente debido a la salida de varios de sus miembros, especialmente la de Michael Jackson, cuya popularidad eclipsó todo lo que a la postre hicieran sus hermanos, es un hecho que las canciones que grabaron forman parte indiscutible de la historia de la música popular, especialmente de lo que se refiere al R&B, el soul, el funk y la música disco.

De hecho, dos de sus éxitos (“ABC” y “I want you back”) forman parte de la lista de las 500 canciones del Salón de la Fama del Rock Rock and Roll, por haber ayudado a dar forma a dicho estilo musical.

El grupo comparte espacio con otras leyendas de la música soul y disco, a los que admiran y que en muchos casos fueron una fuente de inspiración para ellos





The Jackson 5 son además considerados por muchos como la primera boy band de la historia, como admite el propio Jackie Jackson desde su residencia en Las Vegas, Nevada:

“Sí, es curioso porque con el paso del tiempo y tantas agrupaciones pop que han venido después, cada que me cruzo con algunas de ellas, sus integrantes me dicen que todo ha sido gracias a nosotros… Y bueno, esa es una de las razones para que sigamos aquí, gracias a todos ellos y a ustedes”.

Sobre el hecho de que dos de sus éxitos formen parte de la lista de las 500 canciones del Salón de la Fama del Rock Rock and Roll, se dice agradecido:

“Es un gran honor y al mismo tiempo es difícil ser parte de toda esa situación. Pero en general fue un gran sentimiento cuando nos enteramos de que fuimos tomados en cuenta y todo eso se debe a que a la gente le encanta nuestra música, y como dije, por eso es que hemos llegado hasta aquí”.

ABC uno de los grandes éxitos / Motown Records

Una de las canciones que recibieron dicho honor fue “ABC”, una joya de bubblegum pop que, como la mayoría de sus canciones, fue compuesta por The Corporation, un equipo compuesto por el fundador del sello Motown, Berry Gordy, junto con Freddie Perren, Alphonzo Mizell y Deke Richards.

“Cuando grabamos esa canción pensábamos que sonaba un poco a canción de cuna… ¿No? O a canción infantil, por aquello de estar aprendiendo a decir “A, B, C”, pero curiosamente se convirtió en uno de nuestros mayores hits en todo el mundo, que sí, le encanta a los niños y a gente de todas las edades, desde entonces, siempre que nos subimos al escenario la tenemos que tocar, siempre, a donde quiera que vayamos”.





El conjunto se presenta este 25 de mayo en el festival GNP Rewind de la Ciudad de México





El otro tema destacado es “I Want You Back”, cuyo desarrollo recuerda así:

“Recuerdo que cuando estábamos en el estudio de grabación había muchas tomas diferentes, por lo que nos tomó mucho tiempo terminarla, sobre todo porque teníamos que estar seguros de lo que hacíamos, porque iba a ser nuestro primer sencillo y teníamos que hacer una declaración de principios… Fue un arduo trabajo y trabajamos en ella hasta que me cansé de escucharla, pero finalmente, cuando la escuché por primera vez en una estación de radio, hasta me estacioné a un costado de la carretera, sólo para escuchar con toda atención lo que estaba sucediendo…. Yo tenía unos 18 años de edad en ese momento”.

The Jackson 5 fueron una de las agrupaciones más populares de su época y fue debido a su éxito entre los adolescentes que se acuñó el término “jacksonmania”, la cual los llevó a recorrer buena parte del mundo, incluido México, donde se presentaron en 1975 en un programa de televisión que fue producido por Luis de Llano, y en el que cantaron canciones como “Especially For Me” y “Dancing Machine”.

“Recuerdo muy bien aquella presentación, me acuerdo cuando aún estábamos detrás del escenario, maquillándonos y esperando, porque nosotros fuimos los últimos en salir esa vez”.

Aunque el grupo estuvo inactivo a partir de la década de los noventa, a principios de 2007, Jermaine Jackson declaró que The Jacksons estaban preparando un nuevo álbum y una gira. Incluso se dijo que Michael Jackson estaba en conversaciones para participar en dichos conciertos. De hecho la banda ya se había reunido en 2001 para el concierto de celebración de los 30 años de carrera de Michael Jackson como solista.

La popularidad del grupo, sobre todo en el Reino Unido, también hizo posible que tuvieran su propio reality show, en el que varios miembros de la familia mostraban su vida privada frente a las cámaras.

Un legado compartido

The Jackson 5 comparten espacio con otras leyendas de la música soul, a los que también admiran y que en muchos casos han sido una fuente de inspiración para ellos:

“Cuando empezamos nos encantaban The Temptations, Stevie Wonder y Gladys Knight, por supuesto también Diana Ross, a todos ellos los escuchábamos mucho y aspirábamos a ser tan buenos como ellos, lo mismo que a Johnny Mathis, que también era uno de nuestros favoritos”.

Ahora, en pleno 2024, dice que él y sus hermanos se sienten afortunados de ser considerados como leyendas vivientes de la música.

“Es un honor que gente de tantas generaciones esté en esto con nosotros, desde los niños hasta los padres y los abuelos, todos disfrutan de lo que les ofrecemos”.

Al mismo tiempo, reflexiona sobre los retos de tratar de continuar en el gusto de la gente después de tanto tiempo.

“Para mí la clave en esto es la longevidad, porque el negocio de la música tiene altibajos y sólo si tienes un buen puñado de canciones que te respalden es cómo puede sobrevivir en la industria musical, así que estoy agradecido por eso y por el hecho de que mis hermanos y yo seamos parte de ello… Nuestros seguidores son los que nos hicieron ser quienes somos”.

Sobre el show que presentarán en México como parte del festival GNP Rewind, asegura que incluyen tantos éxitos como se puede:

“A veces es difícil incluirlos todos, pero siempre lo estamos intentando y afortunadamente siempre se convierte en una fiesta en la que toda la audiencia permanece bailando, durante todo el tiempo que dura el show… Así que sólo les puedo adelantar que es como una gran fiesta Jackson en el escenario y que siempre lo pasamos muy bien con los fans. Ya tengo muchas ganas de llegar y de tocar para todos nuestros fans, que son muchos en todo México”.