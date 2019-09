Espera Gael García que resuciten los premios Fénix

SAN SEBASTIÁN. El actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, quien presentó su película Chicuarotes que compite en la sección Horizontes Latinos de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, manifestó su esperanza de que los Premios Fénix de Cine Iberoamericano resuciten “con apoyo del Gobierno o sin apoyo del Gobierno” y aseguró que como el ave Fénix tienen que reinventarse.

García Bernal llegó el miércoles a este balneario del norte de España, donde además de competir en Horizontes Latinos como director con Chicuarotes participa con dos películas más como actor: Ema, de Pablo Larraín y La red avispa, de Olivier Assayas, en la que comparte reparto con la actriz Penélope Cruz, uno de los Premios Donostia de esta edición; Leonardo Sbaraglia, Ana de Armas y Edgar Ramírez.

Además de hablar de su segunda película como director después de Déficit, el actor mexicano oriundo de Guadalajara, Jalisco, habló de todas las facetas de su profesión, de la pobreza en México, de la democracia y de los Premios Fénix de Cine Iberoamericano, que llegaron a su fin este año, tras un lustro, por la falta de apoyo financiero de las autoridades mexicanas.

“Estoy esperanzado de que los premios Fénix resuciten, claro, si por eso se llaman Fénix”, aseguró García Bernal y añadió que “sí van a resurgir con apoyo del Gobierno o sin apoyo del Gobierno, siento que es algo que va a volver a suceder y que también estos galardones tienen que reinventarse como el Ave Fénix”.

El mexicano, asiduo en este festival, famoso por películas como Amores perros o Y tu mamá también, entre otras, también es conocido por su labor política y afirmó, en este sentido, que ejercer la política es fundamental para todos los ciudadanos, quienes tienen todo el derecho y el poder de decir lo que piensan. “Hay que ser igual de críticos hacia alguien al que se apoyó”, sostuvo.

Resaltó que México es un país muy rico que tiene una pobreza insostenible. “Una tercera parte de nuestro país es pobre, eso ya no puede seguir así, no va a haber justicia social mientras eso siga sucediendo, es de los países donde de verdad, el promedio de pobreza es altísimo y es algo que no tendría que ser así, no pueden sostenerse esos niveles de pobreza”, expresó.

Por ello, hizo hincapié en que ese sea el eje de la política, aunque hay muchas maneras de acercarse a ello “pero me parece que todo tiene que estar enfocado en eso y en erradicar esa pobreza que no solo es económica y que tiene que ver con una ramificación de muchas cosas, una falta de seguridad, una falta de gobernanza, una falta de todo”.

García Bernal presentó Chicuarotes en el Kursaal, sitio arquitectónico sede del festival, donde tuvo una gran acogida. "San Sebastián es una de las ciudades favoritas de mi vida, siempre la menciono y siempre quiero pasar más tiempo aquí", anotó el actor en el coloquio con los asistentes.

Sobre el filme, indicó que se puede reducir a que trata sobre los jóvenes y la violencia en México, pero no es ese el sentido, trata varios temas que de alguna manera son universales: la desesperanza juvenil, “de la que nadie se escapa, la que todos hemos de alguna manera vivido y conforme nuestros recursos emocionales o intelectuales, afectivos, podemos encontrar diversas perspectivas de futuro” y la otra es que la violencia que existe de manera más imperante es la que existe dentro de las casas.

El actor, productor y director apuntó que tras Déficit y Chicuarotes en este último papel, se ve dirigiendo otras cinco o seis, en total y que con ellas habrá explorado todos los temas que le interesan.

Estando en competencia en Horizontes Latinos de esta edición 67 del certamen, señaló que para él, “el único juez, la única verdad es si trascienden en el tiempo. Yo me siento muy feliz de estar aquí en San Sebastián, la película sí se estrenó en Cannes, en Shangai, después en México comercialmente y ya ha estado en Perú, Chile y Brasil.

“Lo menciono porque es una cosa compleja, hoy en día las películas latinoamericanas generalmente no viajan dentro de la región. Es una fortuna, un accidente histórico es que hablemos el mismo idioma, que nos entendamos, pero finalmente nuestras películas no viajan y para mi San Sebastián es una oportunidad muy linda de que la película se siga mostrando por el mundo”, enfatizó.