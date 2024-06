[Exclusiva] Fitasha: Un alma vieja dentro de un cuerpo joven

Montserrat Vilaplana Méndez es una española que se define como artista interdisciplinaria, abarcando conceptos como la fotografía, el diseño y también la música, área en la que fusiona estilos como el neo soul, el hip-hop y el funk.

Tanto en las letras de sus canciones como en su charla, la madrileña deja ver una pasión desbordada y un idealismo acorde con sus 25 años de edad, aunque confiesa que no todas las personas que le rodean lo ven de esa manera.

“Muchas veces me han dicho que tengo una señora de 40 años dentro de mí, la cual está pidiendo auxilio para salir o que sale a través de mis canciones, es algo que se supone que debería de tomar como un insulto, pero que me lo he tomado como un halago, porque me hace pensar que me tomo la música como algo muy serio y como algo que implica mucha responsabilidad, aunque obviamente también se trata de un gozo”.

“Pero es que es algo que vivo en las grabaciones -continúa- donde te topas incluso con gente que tiene muchísima experiencia, pero que no tienen compromiso ni responsabilidad, y entonces llegan borrachos o llegan muy tarde o son maleducados, sucios y demás, y es cuándo me pregunto: ¿Qué les pasa? Si están en una posición privilegiada, ¿por qué se comportan así? Es algo que siempre me da mucha rabia, algo que al menos en mi fórmula es simplemente imposible”.

No va con las modas

Y con la misma pasión habla sobre sus planes a mediano plazo, cuando adelanta que está desarrollando lo que llama “un álbum de riesgo” de soul, hip-hop, jazz y funk, que espera dar a conocer este mismo año.

Ante el cuestionamiento de por qué lo llama un disco de riesgo, tomando en cuenta que los géneros mencionados gozan de amplia aceptación entre el público, responde:

“Me refiero tal vez al país en el que vivo, donde la verdad he sentido bastante discriminación por tener ciertas diferentes visiones, gustos y propuestas; desgraciadamente es una realidad que España sólo apoya los proyectos de pop, urbano y reggaetón, aunque yo la verdad nunca he querido venderme a eso”.

La artista asegura que aunque en su país sí hay un público que la sigue y la apoya, esa respuesta la encuentra de forma más contundente, particularmente en países como Estados Unidos, México, Chile, Colombia y Argentina.

“En América en general tienen un gusto musical muy amplio y son muy bohemios, es por eso que muchísimos cantantes y artistas primero tuvieron que ir allá para conquistar un gran público y luego volver a Europa para que les hicieran caso”, lamenta.

Se inspira en los hongos

Una de las inspiraciones más importantes para Fitasha es la micología, pero no tanto desde una perspectiva alucinógena, sino de las múltiples posibilidades biotecnológicas y ecológicas de estos organismos que, dice, ayudarán a salvar a la humanidad.

“Eso es algo que me tiene totalmente fascinada y curiosa desde hace seis años, cuando leí un libro de Paul Stamets, quien es un gran científico y activista que cuenta como apenas conocemos el uno por ciento de este reino, aunque los hongos estén en todas partes, en el aire que respiramos, debajo de nuestras uñas o en nuestro intestino, y que tienen tanto que aportarnos, tanto en el mundo de la medicina, como en la gastronomía, la construcción”.

“En fin -continúa-, podría pasar horas hablando de cómo estas criaturas podrían llegar a sustituir a todos los plásticos del mundo o de cómo podrían llegar a ser el ladrillo o el biodiésel del futuro, aunque son cosas que no se difunden mucho, lo cual me da mucha rabia, y por otro lado está esa idea de que los hongos son tóxicos o de que te matan o te drogan, pero sólo hay que ver que gracias a ellos ganamos la Segunda Guerra Mundial, gracias a la Penicilina… Creo que los hongos son muy incomprendidos, por lo que para mí es importante hablar de ello y compaginarlo tanto como pueda con mi concepto visual también”.





A lo largo de la charla con Montserrat, se percibe un discurso utópico y esperanzador, algo que a ella le gusta emitir:

“Creo que la gente y sobre todo la juventud necesita esperanza, no me gusta pensar que nos vamos a achicharrar y que todo será una catástrofe; me gusta pensar en que con cada una de nuestras decisiones tenemos el poder de cambiar cosas y que con una cadena de acciones podemos acelerar ese cambio, por eso considero que es muy importante ofrecerle esta información a la gente, para que tomen conciencia y tomen sus decisiones de consumo también”.

Regresando a sus canciones, le preguntamos a qué se debe que la mayoría de sus canciones estén cantadas en inglés y sólo unas cuantas en español.

“La razón es que yo amo, sueño, me enamoro, hago el amor, viajo y siento en inglés, es algo que me sucede desde pequeñita por tener el privilegio de haberme rodeado de gente de todo el mundo y de haber estudiado en Boston y viajado tanto, así que llegó un momento en que me di cuenta de que algunas cosas las podía expresar sólo en inglés y algunas sólo en español, además de que creo que eso también abre una posibilidad de que la gente conecte con las historias, con las emociones, etcétera”.

Asegura que sus canciones siempre buscan expandir el corazón, y que por ello se autodenomina una cantante de soul.

“Todo lo que comunico es pura alma. En mi música no hay un pre-diseño, es una conversación entre tú y yo que no he planificado. Me gustaría ser un referente musical que inspire a la gente a ser los autores de su destino, que cuando escuchen mi música sientan buenas vibras en su espíritu”.





Para las nuevas canciones de su EP Ego, la artista hace alianza con Levu De Fierro, un viejo amigo que tiene una importante trayectoria como beatmaker, intérprete, además de que es parte del colectivo One Three One.

“Gorila” y “Loba”, que son los dos temas que componen dicho material, son definidos por ella como “dos temas llenos de pasión, fuego y confianza” que a la vez son su forma de defenderse en lo que llama “la jungla de la industria musical” y de enfrentar los retos continuos de la misma.

Sobre la razón por la que tituló Ego a este material, dice que esa palabra no debe tener una connotación tan negativa, sobre todo cuando hablamos de arte, ya que generalmente los artistas parten precisamente del concepto del "yo" para poder crear.

“El ego siempre es confundido con tener actitud, carácter, honestidad y ser claro. El artista siempre es culpado de narcisista, egocéntrico, y nunca se ponen en nuestra piel, opinan y juzgan nuestros pasados, no conocen nuestras responsabilidades, batallas, caídas y decepciones que enfrentamos día con día” reflexiona.

De pronto se oye de fondo el estruendo de un relámpago, a lo que ella reacciona abriendo aún más los ojos:

“¿Has oído eso? Nos va a caer un tormentón. ¡Qué bien, porque hacía mucho que no llovía por aquí y ya lo necesitábamos!”

Antes de terminar la charla, abunda en el álbum de riesgo que quiere dar a conocer y en la importancia de presentarlo como una obra completa:

“Voy a parar de lanzar sencillos. Estoy harta de hacer sencillos y en lugar de eso voy a sacar un superálbum, ya no quiero quemar singles porque es como hacer fast food que muchas veces sale sólo para ver cuál revienta mejor. Pero se acabó, yo soy una artesana que necesita estar ahí, puliendo sus figuritas y dando cera, y lo merezco porque he estado toda mi vida, entrenando y preparándome para este momento, pero además la gente se merece cosas de calidad, porque tenemos un problema de falta de calidad, una carencia de calidad en en el arte, así que vamos a sorprender con este disco que espero que salga en el verano, ya verán”, concluye.