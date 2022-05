Abren universo visual de Mariana Yampolsky

En la mirada de Mariana Yampolsky (Chicago, 1925-Ciudad de México, 2002) se encuentra un reflejo del México del siglo pasado. Diversidad cultural, tradiciones, identidades, pueblos indígenas, objetos y entornos naturales entraron por la lente de su cámara fotográfica para, a veces, convertirse en litografías, libros documentales u objetos artísticos.

De ello da cuenta la exposición Mariana Yampolsky "Entre cuerpos extraños", que se inauguró este miércoles en el Centro de la Imagen para conmemorar el 20 aniversario luctuoso de la fotógrafa a través de una lectura retrospectiva de su trabajo artístico que atraviesa no sólo la imagen sino también la gráfica, la artesanía, los libros e incluso su labor como curadora.

Con cerca de 200 piezas, entre fotografía, litografía, ediciones y cerámicas, la exhibición centra la atención en la manera en que Yampolsky se apropió de las culturas indígenas de México para retratarlas con su cámara, y luego llevarlas a otros lenguajes tan diversos como la edición de libros.

“La idea fue poner como línea reflexiva el cuerpo entendido como una entidad especial que es el ámbito de negociación entre el individuo y las identidades sociales y sus contextos y cómo es que a través del cuerpo interactúa con otras personas, objetos, territorios y a partir de eso hacer un revisión arqueológica de la visión de Mariana”, describió la curadora Eugenia Macías, previo a la apertura.

A decir de Macías, la fotógrafa tiene más de un lenguaje o área de expresión, por lo que resulta complejo encasillar su obra en un solo concepto, y más bien sus fotografías aluden a creaciones culturales locales y representan entornos y realidades como la identidad de los pueblos indígenas que registró en retratos de personas nativas y que en la muestra dialogan con cerámica y obra gráfica.

“Un componente sobre la idea de cuerpo es encontrarse los cuerpos con la capacidad de empatía y cercanía con la gente, y en varias entrevistas Mariana explicó que había crecido en el campo y por ello su amor por las áreas rurales de México y para mostrar todas sus facetas también incluí materiales que dan cuenta de otras vertientes como el trabajo curatorial, el trabajo en ediciones con distintos fines, o su trabajo en el Taller de la Gráfica Popular”, detalló la curadora de la exposición abierta hasta el 21 de agosto.

De las 200 piezas, provenientes de siete colecciones, 93 obras pertenecen al acervo del Centro de la Imagen, cifra que creció luego de que la Universidad Iberoamericana, dueña del acervo documental y artístico de Yampolsky, donó varias piezas de su colección al Centro.

Yampolsky es reconocida por ser una de las primeras mujeres en formar parte del Taller de Gráfica Popular; además fue coeditora del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, colaboró con el Centro de Investigación de la Artesanía y con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Sus imágenes se publicaron en los libros: La casa canta, La casa en la tierra, La raíz y el camino, Tlacotalpan, Estancias del olvido y The edge of the time. Su legado es de 80 mil negativos e impresiones.

