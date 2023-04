La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 14 al 16 de abril

Aprovecha la quincena para disfrutar de las distintas actividades que hay en la Ciudad de México; te damos opciones con estas recomendaciones de La Señorita Etcétera en La Guía del Fin de Semana que incluyen: un festival de ostiones, una exhibición de autos clásicos, una expo-reflexión sobre la moda, un festival floral en el Centro Histórico y un homenaje a López Tarso,entre otras cosas. ¡Toma nota!





OSTIONES Y SAKE EN LAGOALGO

Con el ambiente vacacional todavía en el aire y los antojos por los frutos marinos, este fin de semana te recomendamos asistir al Shells & Sake, el primer festival de ostiones y sake de la CdMx. La idea,además de conocer la propuesta de seis granjas sustentables provenientes de Baja California y Sinaloa, es apoyar a dos asociaciones que promueven prácticas de sustentabilidad en la industria del mar: Pesca con Futuro y La Asociación Mexicana de Ostricultores. Una rica causa es la que hay detrás.



La dinámica será al estilo barra libre para que los asistentes se acerquen a probar la diversidad de ostiones y maridarlas con sake Nami.

Además, el festival se extiende todo el mes a distintos restaurantes especializados en mariscos en el país pues habrá happy hours con una copa de sake gratis al pedir una orden de ostiones. Para más detalles del evento y de ostiones, pueden encontrar una nota en www.aderezo.mx

Cuándo y dónde

15 de abril de las 13:00 a las 18:00 horas en LagoAlgo, ubicado en Bosque de Chapultepec, Pista El Slope S/N. Entradas en eventbrite.com

VIAJE EN EL TIEMPO EN EL BAZAR DE LA CARCACHA

Y si quieres vivir un flashback familiar en tu tiempo libre, date una vuelta por el Old School Garage. La Reunión de Clásicos que organiza el Bazar de la Carcacha. Una exhibición de autos antiguos, pero también convivencia con los fanáticos de este tipo de modelos, además con música de rock and roll en vivo.



Por cierto, si no puedes ir este fin, el 30 de abril habrá exhibición y venta de souvenirs en el Museo del Automóvil, casa de este tipo de eventos desde hace más de 30 años.

Cuándo y dónde

16 de abril de las 9:00 a las 18:15 horas en Calzada de las Bombas 17b, Coapa.

CASA DE MODA: CARLA FERNÁNDEZ EN EL FRANZ MAYER

Para el domingo de museos, la sugerencia es experimentarlo en el Museo Franz Mayer, en especial atendiendo la exposición Carla Fernández Casa de Moda. Un manifiesto de moda mexicana. En ella podrás involucrarte con la labor de la diseñadora desde las aristas que conforman su proceso creativo, colaborativo y respetuoso con la tradición textil nacional, entre ellas: La tierra es el origen de los textiles y La moda como resistencia, entre otros. Además, te encontrarás con un mapa y videos del espacio de trabajo de Fernández, por ejemplo, el Taller Flora que tienen una naturaleza itinerante en conjunto con más de 100 artesanos de 15 estados, en 39 lugares diferentes.



Por cierto, la exhibición es una colaboración con el Denver Art Museum, en donde se presentó por primera vez esta expo; y el diseño museográfico es del escultor mexicano Pedro Reyes, en el que integra elementos de teatro, psicología y activismo.

Cuándo y dónde

Hasta el 25 de junio en Hidalgo 45, Centro Histórico

FESTIVAL DE FLORES EN EL CENTRO HISTÓRICO

El toque natural para tu tiempo libre esta semana lo puedes encontrar en el segundo Festival de las Flores en el Centro Histórico.



Lo que verás son distintas instalaciones florales en espacios de la calle Madero, 5 de Mayo y Motolinía, la más grande del evento será de cinco metros de altura.

Además, habrá un tapete estilo Huamantla y la colaboración del diseñador de modas Adolfo Domínguez. Por cierto, en el Templo Mayor se exhibirán fotografías alusivas a las flores en la galería exterior y sucederá un concierto en la calle de Doctor Mora, cerca de la Alameda Central.

Cuándo y dónde

Del 13 al 16 de abril de las 11:00 a las 19:00 horas. Entrada libre.

CINETECA NACIONAL: HOMENAJE A LÓPEZ TARSO

El fallecimiento reciente del icónico actor de teatro y cine, Ignacio López Tarso, da pie a un homenaje en grande en la Cineteca Nacional que culmina este fin de semana con algunos de los filmes que le dieron renombre.



Son ocho películas en las que fue protagonista. De Nazarín a La casta divina, pasando por Días de otoño y El gallo de oro (1964), “esta selección celebra la vida y el trabajo de una de las figuras más queridas del arte mexicano”, menciona la dependencia cinematográfica.

Cuándo y dónde

Hasta el 16 de abril en Av. México Coyoacán 389, Xoco. Cartelera en www.cinetecanacional.net

