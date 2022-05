Festival Son Para Milo 2022: Vive la música, danza y comida tradicional en CDMX

Si eres amante de la música y gastronomía tradicional mexicana, no te puedes perder el festival Son Para Milo en la Ciudad de México.

Este evento, que nació para homenajear al artista y maestro oaxaqueño Hermilio Rojas Aragón, tendrá festejo doble porque llega a su edición número 20, así que tendrá dosis extra de danza, música y sabor.

La cita es en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, del 12 al 15 de mayo, y la entrada es totalmente gratis.

Un poco de historia

El festival es un homenaje a la trayectoria del profesor, coreógrafo y promotor cultural oaxaqueño Hermilio Rojas Aragón, a quien todo mundo lo conocía por Milo, quien impartía clases a nivel primaria y fue coordinador del taller de danza Tezcatlipoca de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Además, fue un importante promotor cultural de la danza tradicional de la Villa de Zaachila, de donde es originario.

Tras su muerte en el año 2002, amigos del maestro Milo, músicos, bailarines y personas allegadas iniciaron este encuentro de música tradicional mexicano, el cual arrancó solo con cinco agrupaciones. A la organización se sumaron los profesores Consuelo Martínez Sánchez y Rodrigo Rojas Aragón, actual director, así como de todo un equipo de colaboradores.

Veinte años después se ha convertido en uno de los movimientos culturales más importantes de la música tradicional mexicana que se realizan en la Ciudad de México e incluso ha traspasado fronteras.

En esta edición participan 80 grupos musicales y más de 200 expositores artesanos y gastrónomos, quienes con sus aportaciones son el motor económico del festival porque se puede realizar la parte operativa del evento y se cubren diferentes gastos, pero sobre todo los grupos musicales actúan gratuitamente.

¿Qué encontrarás en Son Para Milo?

La edición 2022 tiene preparado un festival lleno de música, baile, talleres, conferencias y sin olvidar la gastronomía tradicional mexicana, pues se instalarán stands con tlayudas, pozole, mole y diferentes variedades de tamales.

Mientras degustas una tlayuda, puedes deleitarte con la música y baile de los grupos invitados, para lo cual se instalarán dos escenarios, donde dependiendo del día podrás disfrutar de La Tribu, Los Cardencheros de Sapiori, Casa Sotaventina, Trío Xinach, Marimba Nanishe, Los Hidalguenses, Orquesta Jabalí jaa, Los Brujos de Huejutla, Los Farafara Ensamble, Cucalambé Son Jarocho, Agua Azul, Trío Embrujo Huasteco Chá Nandee, Cuervo Huasteco, Los Hijos de la Matraca, Mono Blanco, Los Tecuexes de Tepatitlán, Gorrión Serrano, Banda Desde Mi Tierra de Don Bilo Ortiz, Son del Pueblo, Auténtica de San Juan, entre muchos otros.

También se impartirán talleres didácticos y divertidos, entre ellos Pintar códices con pigmentos naturales, Amor en forma de chaquira y semillas, Terminado de arte en puntillismo, Acuarelas naturales, Del cacao al chocolate, Joyería textil y taller de trenzas tradicionales, además de los talleres de zapateado con bailarines destacados.

Los costos de los talleres son variados y accesibles al público, pero hay algunos que son gratuitos y en otros solo hay que dar aportación voluntaria.

Por si fuera poco, no te puedes perder las conferencias y presentaciones de discos, donde están programados, entre otros, Juan Meléndez para hablar sobre “A mí no me hables de amor, a mí sírveme un pulque”, el trío Tres en Línea presentará su disco más reciente, el maestro Andrés Cerero Martínez conversará sobre el músico Pérez Serna, mientras Betto Arcos, Alec Dempster y Mary Farquharson presentarán "Historias Musicales del Barrio Cósmico".

Si quieres conocer el cartel completo y todos los horarios, da clic aquí.