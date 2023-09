Gabriel Rivera-Barraza: Un mexicano conquistando Nueva York

En 2016 Gabriel Rivera-Barraza lanzó El nuevo New York, un libro con el que rinde tributo a la trayectoria de los latinos que viven en Estados Unidos, y que están relacionados con el mundo del arte, la moda y la filantropía.



La obra, dice, es una referencia e inspiración para todos aquellos que están llegando a ese país con el sueño americano. “Los latinos somos 50 o 60 millones de habitantes, una nueva comunidad, que tiene mucho que ofrecer al mundo”.

Te puede interesar: Joan Collins, icono del lujo y el exceso

Su proyecto literario causó admiración entre los creadores del ámbito de la moda, como la diseñadora venezolana Carolina Herrera, Peter Copping, director creativo de Oscar de la Renta, y Nina García, editora en jefe de la revista Marie Claire, entre otros.

“El libro presenta historias y retratos muy interesantes de personajes latinos que cuentan su historia; están desde Carolina Herrera hasta Carlos Campos, diseñador originario de Honduras quien cruzó la frontera y llegó a Nueva York a los 13 años. Son entrevistas que muestran el significado que tiene Nueva York para ellos”.

El éxito de la obra fue tal, que el diario The New York Times realizó una reseña donde lo calificó como “una interesante experiencia para la comunidad hispana”.

Actualmente el publirrelacionista, filántropo y escritor originario de Durango, México, está cumpliendo la promesa que hizo si El nuevo New York, tenía éxito: lanzar otro libro, pero con un significado diferente y sin dejar de lado el tema de la moda, aunque todavía no puede revelar el título por cuestiones editoriales.

“El primer proyecto fue toda una experiencia con la que me di cuenta de que me gustaba mucho el tema de publicar libros, y lo que viene es un cuento de niños que tiene que ver con la cultura española, lo prehispánico y la conquista de México. Se lanzará el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad y la presentación oficial será el 28 de noviembre en Casa de México, en Madrid”, dijo Gabriel en entrevista exclusiva desde Nueva York, la ciudad donde radica desde hace 23 años.

En esta ocasión, se trata de la historia de un niño, en el que su autor se ve reflejado en aquella etapa de sus inicios en Nueva York.

“Viviendo en Estados Unidos desde que era muy chico, me di cuenta de que no existía una referencia o algún elemento que me recordara al lugar de donde provengo. Yo no quería perder mi esencia, mi vida en Durango. Este libro está inspirado en las nuevas generaciones que viven y radican acá, para que no se olviden de dónde vienen, y lleva consigo el tema de la moda en la historia”.

Dice que su protagonista “es un niño heterosexual, que conoce la malicia, conoce a alguien que le hace mucho daño... pero llega un momento en que se convierte en su propio héroe porque ya no soporta el abuso. Lo puede leer cualquier niño que esté pasando por una situación terrible, como puede ser el racismo, la discriminación, abuso sexual o mental. A través de esta historia los pequeños pueden armarse de valor para lograr una comunicación con sus padres y decirles por lo que están pasando”, asegura.

La reconocida diseñadora Carolina Herrera escribió el prólogo y la periodista María Elena Salinas también tuvo una parte importante en el desarrollo del contenido.

“Quise que participaran dos mujeres empoderadas de diferentes ámbitos, en este caso, una de ellas de la moda y la otra del periodismo internacional”, apunta.

Gabriel confiesa que uno de sus mayores retos en esta nueva aventura fue encontrar alguien que creyera en su proyecto, desde la editorial hasta el diseñador y otros con quienes pudiera trabajar en conjunto.

“Encontrar a alguien que creyera en mí fue todo un desafío. Quise buscar una editorial diferente a la de El nuevo New York, que fue la entrada a este mundo. Pero decirle a alguien que vas a hacer algo nuevo, fue todo un reto; sobre todo saber quién podría creer en este proyecto que fue un sueño que quería hacer realidad desde que era niño... Cuando lo escribí, me acordé de los cuentos que escribía mi abuela, eran maravillosos”.

Fue así como decidió compartir su idea a una de las grandes figuras del diseño internacional, quien radica en Nueva York desde hace años y quien ha impuesto todo un estilo de vida en la mujer contemporánea, Carolina Herrera.

“Un día le platiqué la historia a Carolina Herrera y me dijo, “¿por qué no me la mandas completa para leerla y darte datos?”. Fue la primera persona que la conoció, la estudió, la analizó y me mandó una nota de su puño y letra diciendo “me fascina” y acabó escribiendo el prólogo”.

Después de una larga búsqueda durante un viaje a Madrid, España, conoció a John Conner, el dueño de la editorial Breaking the Barrier.

“Él tiene una compañía editorial en Boston, me lo presentaron en Madrid, en la Gran Vía, le cuento la historia y le llamó mucho la atención, me dijo que estaba perfecta, pero que necesitaba a alguien muy fuerte editorialmente detrás de ella. Después busqué a intelectuales de alta gama, entonces todas las editoriales voltearon a verme, pero al final me quedé con John Conner, quien ha invertido mucha energía en este proyecto y me fui con él porque fue el que se involucró más y las demás editoriales me ofrecían menos en cuestión de creatividad”.

Arte #SOY | Óscar Román: Una vida llena de formas y color

En este tema, Gabriel tuvo la oportunidad de conocer al reconocido ilustrador mexicano Héctor Valdivia, creador de libros como las adaptaciones a novelas gráficas de Drácula, de Bram Stoker y El Principito, de Antoine de Saint Exupery.

“Fue algo maravilloso que Héctor Valdivia aceptara crear las ilustraciones del libro, e hizo un trabajo espectacular, sobre todo en el tema de la historia de la moda que se plasma en las páginas del cuento; pienso que en muchas historias de libros se les olvida el glamour, la importancia de la vestimenta, por eso hablé con Tanya Meléndez, actual curadora en jefe del de Educación y Programas Públicos en el Museo del Instituto Tecnológico de la Moda (FIT) de Nueva York.

“Le comenté que hay momentos del libro donde el personaje se traslada a una gala y se enamora de una niña de familia aristócrata, fue así como recogimos la época del siglo XIX, se la pasamos a Héctor Valdivia e hizo una maravilla. Tanya sabe todo sobre épocas de la moda y cuando la gente tenga el libro en sus manos aprenderá lo importante que es la vestimenta en una historia. Y esta es la de un niño humilde que de repente se vuelve glamuroso, además aparece un diseñador de moda de la época, aparecen condes... Y de repente, el niño, a través de un sueño descubre su verdadero origen que es el mundo prehispánico”, dice el autor.

Gabriel confiesa que el objetivo final es llevar esta obra al cine, “tenemos el permiso para llevárselo a Salma Hayek y Guillermo del Toro, de hecho hemos hablado con la gente del director para que llegue firmado al igual que a Salma. Además el actor Mario Hernández lo convertirá en un audiolibro como lo hizo con la obra de El Rey León en España”.

Sobre el tema de la participación latina en el ámbito cultural de Nueva York, y de los casos de discriminación que en algunos casos han sufrido creativos mexicanos, el publirrelacionista expresa: “Siempre va a existir el racismo, y la única forma de defendernos como latinos o hispanos es a través de la educación, como este libro, el cual ayudará a entender y respetar más nuestra cultura.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Si presentas algo a la comunidad o entregas algo bonito a este país, al que en lo particular le debo mucho, las cosas serán muy distintas, van a respetar más a nuestra cultura porque la van a descubrir”.