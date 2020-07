Cuáles son las frutas del verano

Los alimentos propios de esta época, destacan por ser muy refrescantes, de colores llamativos y de sabor dulce. Además, son ricas en agua, por lo que son una buena opción para hidratarnos.

Aquí te mencionamos seis frutas de la estación, cómo conservarlas frescas, que tener en cuenta a la hora de comprarlas y cómo utilizarlas en la cocina.

Creative Commons

Fresas

A la hora de comprar: Deben estar enteras, sin golpes y con su cáliz verde.

Modo de conservación: La nevera es el mejor lugar para mantenerlas en forma, cada una debe tener su espacio.

Usos en la cocina: Puedes acompañar con ellas un buen vino, añadirlas al yogur, utilizarlas en batidos, rellenar pasteles, hacer jarabes para licores, en ensaladas, mermeladas, etc.

Beneficios: Ayudan a regular la digestión, el nivel de colesterol malo en la sangre y a reducir la sensación de hambre. Son una importante fuente de vitamina C y bajas en calorías.

Creative Commons

Ciruelas

A la hora de comprar: Selecciona las que estén firmes al tacto, sin magulladuras ni golpes; deben estar cubiertas de un ligero polvo blanco mate.

Modo de conservación: Lava con cuidado porque son frágiles; mantén en el refrigerador, ahí se conservarán durante más días.

Usos en la cocina: Pueden consumir crudas como fruta de mesa, aunque también son muy utilizadas para la elaboración de mermeladas, confituras y jaleas.

Beneficios: Gracias a su alto contenido en fibra combaten el estreñimiento; el hierro que aporta ayuda en problemas de anemia y cuida la salud del cerebro al ser fuente de antioxidantes.

Creative Commons

Sandía

A la hora de comprar: Si se encuentra cerrada, dale un golpe con la mano extendida debe sonar hueco; si está abierta fíjate que su carne esté firme y jugosa.

Modo de conservación: Conserva a temperatura ambiente mientras está cerrada; cuando la cortes, lo ideal será guardar en el refrigerador.

Usos en la cocina: Se pueden preparar sorbetes, gazpachos, mermeladas y hasta sopas frías.

Beneficios: Contiene antioxidantes que cuidan al corazón, así como gran cantidad de agua que nos mantiene hidratados. También puede ayudar a reducir el dolor que aparece en ciertos músculos cuando hacemos ejercicio.

Creative Commons

Melocotón

A la hora de comprar: Se deben seleccionar los que no tengan manchas ni golpes, ya que la pulpa es muy sensible y se estropea rápidamente.

Modo de conservación: Déjalos a temperatura ambiente y los que estén muy maduros mételos al refrigerador.

Usos en la cocina: Se puede añadir a pasteles, tartas, ensaladas o cócteles de frutas.

Beneficios: Como fuente de vitamina C nos ayuda a combatir la formación de radicales libres. Es un gran aliado para la piel, ya que ayuda a la formación de colágeno, entre otras ventajas.

Creative Commons

Peras

A la hora de comprar: Prefiere las que presenten color verde pálido o amarillo oro con un toque rosado.

Modo de conservación: Deben conservarse a temperatura ambiente, y una vez alcanzada la madurez, consumirlas inmediatamente o mantenerlas en el refrigerador

Usos en la cocina: Pueden utilizarse en postres, mermeladas, combinarlas con jamones crudos o quesos curados.

Beneficios: Reduce el riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares; además la fibra de la pera en contacto con el ácido biliar ayuda a prevenir el cáncer de colon.

Creative Commons

Melón

A la hora de comprar: Si desprende un aroma dulce y delicado, es que está en su punto. De lo contrario déjalo varios días a temperatura ambiente hasta que se ablande un poco. Posteriormente guarda en el frigorífico.

Modo de conservación: Lo mejor meterlo al refrigerador en una bolsa de plástico, no dura más de una semana, al menos que lo metas a la nevera.

Usos en la cocina: Es ideal para agregar a un coctel de frutas, se puede hacer agua fresca

Beneficios: Destaca principalmente por su cantidad de agua (90%) y su escaso valor calórico; es rico en hidratos de carbono y en su composición destaca la presencia de proteínas y fibra. Contiene vitamina C, betacarotenos y antioxidantes.

