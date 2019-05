Aquí el nuevo libro que revela el lado humano de Emiliano Zapata

La voz, los pensamientos íntimos e ideología de Emiliano Zapata (1879-1919) se manifiestan en un libro biográfico realizado por el historiador Felipe Ávila, quien por medio de una investigación y documentos, recreó la memoria de este personaje revolucionario a 100 años de su asesinato.

Zapata. La lucha por la tierra, la justicia y la libertad es el nombre de este ejemplar de Planeta que también publicó Breve historia del zapatismo del mismo autor, quien en esta nueva obra narra la vida de El Caudillo del Sur a través de sus “propios ojos, deseos e intenciones”, señala el escritor en entrevista.

“Por eso es una historia en primera persona, con un Zapata hablando, ordenando, discutiendo y definiendo la estrategia a seguir. El libro está escrito teniendo como apoyo una buena cantidad de documentos firmados por el revolucionario y con eso construyo la trama a partir de lo que él escribió”, expresa Ávila

El doctor en historia por El Colegio de México y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica mediante su relato, lo que existe en la mente de uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México.

“Es un Zapata más humano, real, que surge como un personaje público de la Junta de Defensa de las tierras de Anenecuilco y de ahí sabe que no le puede fallar, no sólo a los campesinos de su pueblo, sino a todos los de México.”, señala el también director general adjunto de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Prosigue: “Existen algunos aspectos que se pueden apreciar en este libro: ¿De dónde viene Zapata y qué representa? Eso se hace a partir de ver su relación con el lugar en el que nació (Morelos) y su lucha al frente del ejército libertador del sur. Aliado de Villa; que contribuye a derrotar a Victoriano Huerta. Del Zapata de Plan de Ayala hemos leído y aprendido en sus mayores días de gloria, pero no sabemos los orígenes y ahora, al ponerme a escribir este libro me di cuenta de donde inician sus rasgos sociales, que se denotan incluso en la primera entrevista que tiene con Madero después de derrotar a Díaz el 8 junio de 1911”.

Otra de las facetas de Emiliano Zapata que los lectores encontrarán en este libro, menciona Ávila, son las razones que lo llevaron a bajar la guardia y ser asesinado en la hacienda de Chinameca (municipio de Ayala, cerca de Cuautla de Morelos). El historiador abunda sobre las virtudes del caudillo que destaca era “un hombre íntegro, convencido de los ideales que tenía, que demostró a lo largo de su vida una gran congruencia. No hay un Zapata en un momento de su historia en donde sea hipócrita, que tenga un doble juego”.

Agrega: ”Siempre puso las cartas sobre la mesa, fue un personaje muy transparente, muy confiable, tanto para sus amigos como para sus enemigos. Zapata no fue ambicioso, no quería cargos públicos ni poder, siempre mantuvo su humildad, su sencillez, platicaba por horas con la gente, que no ponía filtros para estar con él, contestaba las cartas que le enviaban. Eso es lo que la gente aprecia y es lo que reconocieron sus contemporáneos”.

Felipe Ávila abunda sobre el “Emiliano líder, que guió a su gente como pocos, auténtico, comprometido y congruente con ellos, que siempre fue de una sola pieza y eso es raro encontrar en la vida en general y sobre todo en la de los personajes históricos, creo que eso lo hace atípico y a 100 años de su asesinato lo seguimos recordando y analizando. Hay pocos personajes en la historia con esas virtudes y trascendencia”.

A pregunta expresa, el escritor dice que Zapata. La lucha por la tierra la justicia y la libertad, se inscribe en el aniversario de la muerte del Caudillo del Sur como un tributo y que “más allá de los homenajes y las ceremonias, se deben discutir los principios zapatistas, que siguen siendo válidos, vigentes”.

En ese sentido, Ávila resalta que el revolucionario combatió para que los pobres y los campesinos tuvieran mejores condiciones de vida y enfatiza: “¡Por eso Zapata luchó y dio su vida! Es una asignatura pendiente que no hemos podido resolver, porque si es indiscutible que a 100 años de su asesinato quienes trabajan la tierra en México, siguen siendo marginados y con menos oportunidades. Yo creo que la manera de recordarlo en este centenario de su muerte es tratando de cumplir con el programa zapatista", concluyó.