Ivonne Diáz busca motivar a emprendedoras con su libro Privilegiada por elección

El libro Privilegiada por elección de su autoría, a Ivonne Díaz de Sandi le ha permitido compartir sus vivencias con mujeres que como ella, han tenido que enfrentarse a situaciones difíciles. No se trata de una historia dedicada sólo al género femenino, sino también a los hombres, aclara.



“Porque el ser independiente y luchar, no es una lucha feminista, sino de trabajar en equipo", expresa la autora en entrevista con motivo del lanzamiento de este ejemplar de editorial Lid, que recién presentó en el Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), con un prólogo de María Asunción Aramburuzabala.

"Yo me considero una mujer igual que todas. Con una vida ordinaria, con subidas, bajadas, caídas, éxitos y fracasos. La verdad es que tuve un momento en mi vida con un aprendizaje fuerte. No me gustaba donde estaba parada y era mi responsabilidad salir de esa situación”.

Al respecto agrega: “Me di cuenta que no tenía que echarle la culpa a los demás de lo que a mí me pasaba. Eso me hizo despertar y decir: 'sabes que tienes que cambiar si tu realidad, tu eres la unica que lo puedes hacer. Cuando tomé las riendas de mi vida lo hice consciente y fui capaz de poder empezar a darle la vuelta a la página", dice con convicción la empresaria tapatía, además de abundar los motivos que la hicieron escribir Privilegiada por elección.

Comenta que hace unos seis años vivió dicha experiencia cuyos detalles no relata para que se descubran en su publicación: "En este trayecto me encontré con muchas mujeres que se acercaban a mí a pedirme consejo, yo no soy experta, pero si tengo algo que contar. Descubrí una misión de vida, para que la mujer sea autónoma y encamine sus pasos".

En ese sentido, Ivonne Díaz de Sandi enfatiza que el hecho que género femenino tome las riendas de su existencia no es una lucha contra los varones: "Si no de estar con la persona correcta, para hacer equipo. Lograr una sociedad más sana. Hacer las cosas mejor, las mujeres somos ejes de familia y tenemos fuerza interior”.

Descubrirse en estás paginas para la empresaria que tiene una línea de ropa y otra de productos capilares: “Fue un reto grande porque te vuelves vulnerable por lo que dirán, pero para mí es más importante inspirar a una mujer a ver en otra dirección y si puedo ayudar qué mejor”.

¿Qué hay detrás de empoderar?

“Es ayudar impulsar, fortalecer. Se puede tomar a veces el mal, como un feminismo mal entendido ¡vamos a tomar empuje! para ver quiénes somos y ser mejores!, salir de esta zona de confort y emprender es ser valientes. Ir más allá, trabajar, lograr las metas y contribuir a la activación de esta sociedad”.

Finalmente, Ivonne, que junto con expertos del Tecnológico de Monterrey ha hecho diplomados con un nivel académico alto, accesibles para mujeres que quieren aprender, mediante su plataforma NVI Evolution.