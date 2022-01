Revelan que Gabriel García Márquez tuvo una hija, se llama Indira y vive en México

Casi ocho años después de la muerte de Gabriel García Márquez, ocurrida en abril de 2014, se devela uno de los secretos mejor guardados del Premio Nobel de Literatura 1982: el autor de Cien años de soledad tuvo una hija fuera del matrimonio con la periodista y guionista Susana Cato. La joven de 31 años es Indira Cato, productora de cine.

El secreto lo reveló el periódico El Universal de Cartagena, Colombia, a través de un artículo firmado por Gustavo Tatis Guerra, especialista en la obra y vida del novelista colombiano. En el texto titulado “Una hija, el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez”, se precisa que se sabía a manera de rumor que Indira es hija del autor desde antes de su muerte, pero se prefirió no dar noticia de ello por respeto a su esposa Mercedes Barcha, quien falleció en agosto de 2020.

El escritor Gabriel García Márquez. Foto: Archivo

Tatis Guerra, quien asegura haber confirmado la información con amigos y familiares de García Márquez, detalla que la única hija mujer del novelista lleva el nombre de Indira en honor a Indira Gandhi, su amiga cercana, la primera en felicitarlo al momento de ganar el Nobel de Literatura, y asesinada dos años después.

➡️ García Márquez, Stevenson y Shakespeare, ahora juntos en una app

Indira Cota usa el apellido de su madre Susana Cota, quien trabajó con García Márquez y Eliseo Alberto Diego en la escritura del guion de la película “Con el amor no se juega” y el guion del cortometraje “El espejo de dos lunas”. Cato también escribió programas para radio, cuentos y teatro, y ha trabajado como reportera y crítica de cine en la revista Proceso. Entrevistó a García Márquez en 1996 para la revista Cambio.

Indira Cato. Foto: Cortesía El Diario de Coahuila.

En tanto, en 2020 la joven cineasta ganó más de 15 premios con el documental “Llévate mis amores” (2014), dirigido por Arturo González Villaseñor y del que ella fue también la guionista. Además, dirigió el cortometraje “¡Qué grande eres, magazo!” (2019), sobre el ilusionista y mago Julio Ulises Hijuelos Cervera. Estudió Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, ha colaborado como crítica de cine en la web Butaca Ancha y participó en el libro “Cine político en México” (1968-2017), de la editorial Peter Lang.

Literatura García Márquez, Garro, Borges… Ofrecen cursos gratuitos sobre la literatura iberoamericana

Actualmente escribe la columna de teatro “Puro drama” en la página web de la revista Proceso. Recientemente ganó la Beca Mickey y en 2020 participó en la segunda edición de la Muestra Estatal de Cine Coahuila.

El artículo periodístico, que ya impactó en varios periódicos internacionales, señala también que Indira Cato decidió no llevar el apellido del escritor para no reclamarle nada, sin embargo, Guillermo Angulo, uno de los mejores amigos de Gabo, declaró que a pesar de que García Márquez no reconoció a su hija, estuvo siempre pendiente de ella y “le dio una casa en una zona muy bonita y un coche” en Ciudad de México.

También se detalla que Dasso Saldivar, uno de los biógrafos de Gabo, sabía desde hace mucho tiempo de la existencia de Indira, incluso es el único que tuvo el privilegio de conocer una fotografía en la que aparece el novelista con su hija sentada en sus piernas. Tras la muerte del escritor, Saldivar y Gerald Martín, su segundo biógrafo, discutían quién debía revelar el secreto. Ambos decidieron que lo hiciera el periodista Tatis Guerra.