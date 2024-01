Sergio del Molino cuestiona la identidad presente y las culpas del pasado

Con un texto que destaca por su “maestría a la hora de narrar un suceso muy poco conocido de la historia de España, relacionado con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual”, el periodista, ensayista y escritor español Sergio del Molino fue galardonado con el Premio Alfaguara 2024, por su novela “Los alemanes”.

Se trata de una novela “apasionante, que pone a prueba la conciencia de los personajes y que sacude la del lector”, cuyo punto de partida es el momento histórico en que, en 1916, 600 alemanes, provenientes de Camerún se establecieron en comunidades en varias regiones de España, entre ellas Zaragoza, al término de la Primera Guerra Mundial, ya que el país peninsular había permanecido neutral en el conflicto bélico.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La novela fue elegida por decisión unánime del jurado —integrado por los escritores Rosa Montero, Juan José Millás, Sergio Ramírez, Laura Restrepo y Manuel Rivas y la directora de Alfaguara, Pilar Reyes, quien tuvo opinión, pero no voto— de entre un total de 800 manuscritos proveniente de España, Latinoamérica y Estados Unidos; el premio está dotado con 175 mil dólares. “Los alemanes”, estará disponible en librerías a partir del próximo 21 de marzo.

Identidad extinguida

La trama remite al presente, al relatar el devenir de una familia importante de estos refugiados alemanes que un siglo después se encuentra en decadencia, cuyos últimos descendientes sin hijos se enfrentan a la disolución de su propia dinastía. Cine José Agustín más allá de la literatura: el escritor de La Onda deja un legado en el cine

Según el autor, la obra se narra desde la perspectiva de cuatro personajes, quienes aportan sus puntos de vista, muchas veces contrarios, de la historia de esta familia y la comunidad alemana en Zaragoza, que, en realidad, a decir de Del Molino, se ha mantenido como “una casta, una especie de cuerpo aristocrático, distanciado de la normalidad.

“Vivimos en una época, paradójicamente o quizás no, de mucha liquidez, en la cual aquellas señales de identidad que vertebraban las sociedades se han extinguido en buena medida y las sustituimos por otras cosas, en ocasiones lamentables. De ahí vienen muchas de las reacciones políticas degradantes que estamos viviendo últimamente”, apuntó el autor en conferencia de prensa .

“El hecho de que vivamos en un mundo sin asideros hace que nos obsesione la identidad. Esta es una novela que trata sobre quiénes somos, sobre la construcción de la identidad a través del pasado, de la conciencia de dónde venimos y de qué hacemos con esa herencia y ese legado”.

La Alemania que no fue

Este tema histórico y social, que funge como centro de la nueva novela, ha sido investigado y analizado anteriormente por Del Molino en el libro “Soldados en el jardín” (Tropo Editores, 2019), en forma de reportaje periodístico. De igual forma, este escritor ha tenido gran reconocimiento en Europa, donde publicó el ensayo “España vacía”, en 2016, el cual generó debates entre la comunidad española, al cuestionar la despoblación y abandono del mundo rural en aquel país.

Literatura Elvira Lindo explora desde el misterio los traumas del abuso infantil

Sobre las referencias al nazismo presente en “Los alemanes”, Del Molino explicó que, al referir a la historia alemana del siglo XX, en algún punto estaba obligado a hablar de ello, pues, históricamente, con la llegada del Tercer Reich, colonias y comunidades alemanas en el exterior, fueron influenciadas por medio de propaganda política, como algunas que aparecen en su novela.

“Para ellos (los personajes de la novela) el nazismo representa esa Alemania que no fue, la que han perdido y no encuentran en ningún sitio y que les despierta una nostalgia enorme, porque, además, no han vivido los bombardeos de Alemania, no han vivido la derrota de la Segunda Guerra Mundial, ni han vivido el estigma de ser nazis, por estar en un país franquista, donde se les ha tolerado su nazismo. Con esto han mantenido un nazismo inconsciente, casi de segunda piel, que se va manteniendo de generación en generación”, agregó.

Reproche generacional

Otro elemento importante que mencionó Del Molino como eje de su novela y tema de su interés de estudio, son las brechas generacionales, problemas que identifica en su propio país y en otros del mundo, cuyas generaciones más longevas son cuestionadas por las más jóvenes, por “todo lo que hicieron mal, lo que no fueron capaces de construir para una sociedad como debe ser”, explicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ahora estamos pagando las culpas de sus excesos, de su narcisismo, de su corrupción. Ese reproche está en el debate contemporáneo, un reproche que también lo tienen implícito los personajes de esta novela. Yo creo que se expresa de una forma literaria algo que está en el aire”, aseguró Sergio del Molino, quien dijo desear que las culpas de generaciones pasadas no fueran hereditarias.