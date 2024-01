Ve el Antiguo Testamento como un libro de ovnis

“Mi dios azul es absolutamente amor y bondad, no sabe de venganzas, no roba y no hace ninguna de las actuaciones que hizo Yavé, según refleja el Antiguo Testamento. Yavé es el asesinato, el desprecio de la mujer, el esclavismo y el robo. Todo esto último no puede pertenecer a un Dios como yo lo entiendo”, sentencia el escritor e investigador del fenómeno ovni Juan José Benítez, quien ha viajado por el mundo para entrevistar a más de 26 mil testigos y ha ido recabando información, especialmente del Antiguo Testamento, para la publicación del libro Las guerras de Yavé, donde cuenta, entre otros asuntos, el origen del pueblo judío y su interrelación con la figura de Yavé.

El autor, que ha publicado 67 libros, dice que tenía el objetivo de comparar el fenómeno ovni, con los relatos del Antiguo Testamento

“También quiero decir que siempre escribo con el máximo respeto de las creencias de los demás y, por ello, también tengo derecho a mostrar en mis libros las mías propias”, comenta.

“Para mí el Antiguo Testamento es uno de los mejores libros de ovnis del mundo. Carros de fuego, cilindros de humo por el desierto del Sinaí guiando a los “shasus”, que no a los judíos… Ese es prácticamente el objeto de estudio que hacemos en la ufología, con la diferencia de que nosotros sabemos que son objetos voladores y, en aquellos otros tiempos no, atribuyéndolos a “la gloria de Yavé”.

Sobre el cuestionamiento de por qué sale a la luz su obra ahora, en pleno conflicto palestino-israelí, responde que el libro está escrito y entregado en 2021, pero curiosamente se publicó en octubre de 2023, justo cuando llevaban unos días de plena confrontación.

“¿Por qué salir en esa fecha? No lo sé, pero desde luego… yo no creo en casualidades”.

“Las conclusiones tras este trabajo son demoledoras. Básicamente he llegado a la conclusión de que Yavé, el dios de las escrituras, no era dios, sino un grupo de seres, venidos de otros lugares del universo, con una tecnología impresionante, que se encontraron con personas manipulables y les inculcaron una religión y unos valores porque les interesaba. Además, no descarto que tuvieran alguna participación en la evolución genética del género humano”, comparte.





No estará exento de polémica

El autor admite que este es el libro más peligroso de los que ha escrito, porque sabe por experiencia que hay personas que en lo relativo a este tema, no perdonan.

Sobre el fenómeno ovni, asegura que duda mucho que en algún momento los gobiernos abran los expedientes de este tipo a los ciudadanos.

“Lo dudo muchísimo, porque afectaría a la hegemonía de la clase militar. Si ellos reconocen que existen unas civilizaciones no humanas que violan los espacios aéreos constantemente y que son superiores técnicamente a nosotros, los contribuyentes podrían decir, ¿para qué les pagamos si no nos pueden defender?”, subraya.