M Jazz: Otro festival es posible

Este 10 de febrero se llevará a cabo la segunda edición del festival M Jazz en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, un encuentro en el que se presentarán artistas como Chief Adjuah, Louis Cole Big Band, Antonio Sánchez & Bad Hombre, Sofía Rei, T’orus y Karina Colis Cuarteto.

Se trata de un encuentro que, de acuerdo con sus organizadores, es un “festival boutique” que va en la dirección contraria de la oferta actual de festivales musicales.

En entrevista con este medio, su director Jordi Funtanet, asegura:

“La gente espera ciertas cosas cuando se les dice “festival”, porque ya están acostumbrados a esa masividad, pero éste es un festival que no tiende a ser supermasivo y no queremos eso, nunca vamos a permitir que sea así, porque queremos ofrecer otro tipo de experiencia en la que sólo hay un escenario y seis proyectos para que la gente en realidad pueda ir y disfrutar”.

Sobre la curaduría musical de este encuentro, asegura que se trata de un espacio en el que incluso la gente puede no conocer a algunos de los artistas y que eso es parte de lo que se espera:

“Es un festival en el que posiblemente no conozcas a algunos o a ninguno de los que se presentan; nos emociona cuando nos dicen: ‘No sé quién es Chief Adjuah o Louis Cole o Antonio Sánchez’, porque si de algo estoy seguro es que van a salir encantados con el show, porque la generalidad es que son músicos extremadamente buenos y que a veces son hasta prodigiosos músicos, como es el caso del mexicano Antonio Sánchez, que tiene una carrera increíble y que ha tocado con los mejores del mundo, aunque en México aún no se le pone la atención que debería”.





Otra de las cartas fuertes de este cartel, es la presentación del multiinstrumentista Louis Cole, artista estadounidense que toca distintos estilos musicales, como el funk, el avant pop y la electrónica:

“Estamos muy emocionados, porque aparte viene con su Big Band y en el escenario es divertidísimo, ahí es donde se nota el talento de alguien que puede estar ejecutando no sólo a un nivel elevado, sino a su manera. Y es algo que queremos que la gente vea”, agrega.

El talento local

Jordi destaca que además del talento internacional también hay artistas locales que enriquecen el cartel:

“Tenemos un line up de seis proyectos, en el que tres son nacionales y tres internacionales, y dentro de esos nacionales tenemos a Karina Colis, una baterista increíble que aunque ya es conocida y respetada por muchos músicos muy famosos, en México aún no tiene una gran audiencia, también tenemos a T’orus, un proyecto de la escena local de músicos muy cercanos y por supuesto a Antonio Sánchez & Bad Hombre, que lo estamos catalogando como nacional, aunque ya podría fácilmente decirse que es internacional.





Un festival sustentable

Funtanet añade que por las características del festival, este es un evento que se presta para que la gente pueda ir con sus hijos o en familia:

“Nos encanta la idea de que puedan ir con sus hijos, porque vamos a tener una zona para niños, para que puedan estar en completa seguridad, además de que este es un festival sustentable, en el que te puedo decir que el año pasado no encontramos en ningún momento basura tirada, de hecho hubo un momento en que, como no vi basura, me acerqué a felicitar al equipo de limpieza y ellos me dijeron que estaban aburridos, porque la gente no estaba tirando basura y eso te da una idea de cómo la gente estaba conviviendo en una comunidad muy bonita.

Sobre si este tipo de comportamiento es común en los festivales de este tipo, el organizador asegura que sin ánimo de caer en estereotipos, él sólo puede asegurar que a las personas que les gusta el jazz, les gusta por decisión propia y no porque alguna estación de radio les impuso esa preferencia, y que eso quizá hace que se trate de un público que le da un lugar diferente a la música y que acude a un concierto como si se tratara de un ritual

“El año pasado, cuando tocó Robert Glasper, que era el más esperado del festival, me di cuenta de que si volteabas a ver al público no veías casi ningún teléfono celular grabando, porque todos estaban viviendo el momento.

Otras actividades

Además de las presentaciones en directo del 10 de febrero, el festival incluye una serie de eventos previos en el Centro Cultural de España en México y el club Parker & Lenox, en los que se presentará la cinta documental The Girls in the Band (EU, 2011), de Judy Chaikin, quien hace un recorrido de las mujeres instrumentistas en la historia del jazz; una charla titulada Mujeres instrumentistas del jazz en México, otra charla denominada Anyone can book a gig, dirigida principalmente a músicos, un concierto de la compositora y saxofonista Carolina Mercado, una conferencia llamada El Jazz en la ciudad de México y la proyección de la cinta Notas de una vida, de Roberto Bolado, que narra los cien años del jazz en México, entre otros eventos que se pueden consultar en el sitio mjazz.mx .