Monsiváis enriqueció el lenguaje: Taibo II

Con el título Aproximaciones y reintegros se llevó a cabo el ciclo de conferencias en el que participó el periodista Paco Ignacio Taibo II quien describió el legado de su colega Carlos Monsiváis.

La ponencia forma parte del proyecto Cátedra Monsiváis que creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hace cuatro años con la finalidad de mantener vigente el legado intelectual de Monsiváis, así como explorar su aportación en el análisis y la difusión de la cultura popular mexicana.

En la segunda jornada de la cátedra, que se realizó en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el escritor de novela negra, Taibo II, recordó algunas anécdotas que vivió al lado de su querido amigo: “Me acostumbré cuando hablaba por teléfono con Carlos a que me contestara su tía y me diera explicaciones del por qué no estaba y un día que me urgía hablar con él, me contestaron y dije, éste no es, está imitando a su tía, era sabido que imitaba a su tía y lo hacía muy bien, sobretodo cuando le pedían trabajos a los que ya se había comprometido”, comentó entre risas Taibo II.

Bien se sabe, que Carlos marcó muchos de los enfoques donde su presencia representó siempre un estímulo intelectual y una provocación para observar la historia como un compromiso con el presente. “Fue una persona singular, con mucha proximidad en muchísimas cosas, estuvimos involucrados muchas veces en momentos de la vida política social, era un personaje notable, capaz de decir sí o no a todo el mundo”, recordó el escritor.

Durante la conferencia, el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), confesó que cuando el periodista falleció, le molestó mucho el suceso “me molestó mucho que se muriera, me enfadó porque era el peor momento para perder a uno de los intelectuales de izquierda más importantes que había tenido el país”.

Además dijo que los textos de Monsiváis venían acompañados de un corazón de precisión sociológica y de descripción de una sociedad en la que vivimos, refiriéndose a esto, Paco Ignacio hizo un cuestionamiento: “¿Qué tal será leer a Monsiváis por contemporáneos de 18, 19 años que no tiene un referente de ese entonces?”, a lo que el mismo respondió, “pero pienso qué hay que reeducarlos, no hay mucho más que eso, hay una generación que perdió el vigor de la lectura, la lectura que conmueve, la novela que te rompe las neuronas, la que no puedes abandonar, la novela con la que que te identificas y entre ellas, las obras de Carlos, hay que volverlas a leer”.

La cátedra en la que también participó el periodista Jesús Ramírez Cuevas, pretende preparar el décimo aniversario luctuoso de Monsiváis a conmemorarse en junio 2020.

“Carlos tenía una enorme habilidad para hacer sociología instantánea y convertirla en una interpretación social. La certeza y la lucidez, su mirada acuciosa y sus puntos de vista novedosos, enriquecieron el lenguaje y la perspectiva de mi generación”, concluyó Taibo.