"Por fortuna existen ella y sus libros": Margo Glantz recibe homenaje en Bellas Artes

“No escribí lo que escribí porque quería estar en contra de otros escritores, sino porque era de lo que podía escribir”, mencionó la escritora Margo Glantz en el homenaje que le rindieron como parte del ciclo “Protagonistas de la literatura”.

“Nadie quiso publicarme, lo cuento siempre, lo publiqué a cuenta de autor porque nadie quería publicar mis engendros”, añadió Glantz en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde fue reconocida por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Agradezco la presencia de todos mis amigos, sus palabras me iluminan. Descubro que soy importante”, dijo Margo Glantz, quien nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1930, académicamente es maestra en Letras Modernas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Letras por la Universidad de la Sorbona, París.

Entre las novelas de la escritora se encuentran “Las mil y una calorías, novela dietética”, “Las genealogías”, “Apariciones”, “El rastro” y “Síndrome de naufragios”. / Foto:Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Entre su obra están las novelas “Las mil y una calorías, novela dietética”, “Las genealogías”, “Apariciones”, “El rastro” y “Síndrome de naufragios”.

En 1982 fue ganadora del Premio Magda Donato, así como del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 1984, mientras que en 2010 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes.

En la ceremonia, estuvieron presentes las escritoras Julia Santibáñez, Jazmina Barrera, además del promotor cultural Philippe Ollé-Laprune, y Julieta García González como moderadora. En sus intervenciones, los participantes comentaron desde su punto de vista las mayores virtudes en la obra de la escritora homenajeada.

“Precisa no sólo un bagaje cultural muy diverso, muy vasto, sino además una inteligencia que permite relacionar lo que aparentemente no tiene nada que ver. Por fortuna existen Margo y sus libros, para permitirnos ver lo que de otro modo no podríamos conectar”, comentó Jazmina Barrera sobre la obra de la escritora

No escribí lo que escribí porque quería estar en contra de otros escritores, sino porque era de lo que podía escribirMargo Glantz, escritora

“Hay una cosa que me gusta muchísimo en todos tus textos, que es la obsesión y la repetición. Obsesiones que tú tienes: los viajes, los zapatos, es como una manera de cavar en su propio pozo y estar avanzando sin descanso. Eso te permite construir tu propio universo”, dijo Philippe Ollé-Laprune a Margo Glantz durante su intervención.

la figura de Margo Glantz ha influido en la nueva generación de escritoras. / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Por su parte, Jazmina Barrera destacó cómo la figura de Margo Glantz ha influido en la nueva generación de escritoras, a la que ella dijo pertenecer.

“La obra de Margo por su radicalidad, por su inteligencia, por su diversidad y libertad, a mi parecer ha hecho escuela. No sólo para mi generación, sino para las anteriores. Al leerla me dan ganas de escribir”, dijo Jazmina Barrera.

“Es una libertad contagiosa la que hay en la obra de Margo, somos muchas las que encontramos en su obra asombro, placer, pero además un ejemplo a seguir”, añadió Barrera, cuya intervención fue contestada por Margo Glantz diciendo, “Me emociona mucho que piense que yo tengo esa capacidad de cercanía con tantos jóvenes”.

Por otra parte, la actriz y directora de teatro Alejandra Maldonado realizó una lectura dramatizada de “Las genealogías”.