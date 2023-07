Premian compendio de mexicanismos

Más de seis mil 200 palabras que no tienen comparación ni significado similar en ningún otro país hispanoamericano, conforman el Diccionario de mexicanismos propios y compartidos, por el que la doctora Concepción Company Company recibió el premio Francisco J. Santa María.

El distintivo fue entregado por la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta, a la Academia Mexicana de la Lengua por esta obra.

De acuerdo a la galardonada, esto representa un gran compromiso para seguir creando herramientas que otorguen seguridad lingüística y auto reconocimiento en la identidad cultural de la sociedad mexicana

“Como directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua y directora del Diccionario de mexicanismos recibo este gran honor y reafirmo el compromiso de seguir creciendo y sustentando la cultura creada con, y en español de México”, afirmó.

Al recibir el reconocimiento ante la comunidad académica y cultural del estado, señaló que la intención es que este diccionario contribuya a la estandarización del español de México.

Aclaró que no se pretendía incluir palabras como mesa, verdad, sol, luna, dormir, que están incluidas en todos los diccionarios, “pero sí queríamos saber qué era mexicano y nos dimos cuenta que lo que es mexicano en gran parte está convertido por Hispanoamérica, los propios son lo que es nuestro y de nadie más.

“Son como seis mil 200 palabras que no tienen compartido nada, ni en su significado, ni en sus modos de definirse ni de funcionar con ningún otro país de Hispanoamérica, todo el diccionario no comparte nada con España, nos dimos cuenta que el español de México es parte de una gran comunidad del continente, el mundo está globalizado, no estamos solos, compartido es que al menos un país más de Hispanoamérica lo usa igual que nosotros”, argumentó.

Señaló que no se debe olvidar que el virreinato de la Nueva España, llegaba hasta Panamá y hasta California, “entonces es lógico, los flujos migratorios, los ires y venires de la lengua, y no debemos olvidar que el estado natural de los seres humanos es el contacto”, apuntó.

Agregó que además ha habido procesos migratorios que han llevado formas que ahora son regalos de México para el mundo.

Al entregar el premio en el Centro Cultural Villahermosa, la alcaldesa de Centro dijo que la doctora Concepción Company Company es una estudiosa de todo lo que implica la elaboración y el procesamiento para la integración de este diccionario.

Asimismo, recordó la gran aportación de Francisco J. Santamaría que hizo tanto y en variados campos, principalmente en las letras y su trabajo sobre el Diccionario de mexicanismos fue una especie de hazaña personal.

“Por ello nos enorgullece mucho, y estamos emocionados de que esto se haya alineado, las agendas, el propósito, el origen del premio”, destacó.

Posterior al evento se realizó un conversatorio sobre la integración de este compendio de mexicanismos.