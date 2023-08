¿Se puede ser LGBTQ+ y religioso?

La persecución por motivos de sexualidad es una razón común por la que las personas buscan asilo. Los datos muestran que casi 11 mil personas solicitaron asilo en el Reino Unido por motivos de su orientación sexual entre 2015 y 2021.

En esa parte del mundo, el Ministerio del Interior tiene desde hace mucho tiempo la reputación de rechazar a los solicitantes LGBTQ+. Y un factor que influye en ello es el “homosecularismo”, es decir, la creencia equivocada de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer están en desacuerdo con la religión.

Expresar una fe particular en una solicitud de asilo no es una barrera automática para que se acepten las solicitudes de una persona LGBTQ+. Pero los solicitantes de asilo que describen persecución por motivos de su sexualidad informaron que funcionarios del Ministerio del Interior les preguntaron si habían renunciado a su fe o habían luchado con ella, y expresaron sospechas de que los solicitantes pudieran ser tanto religiosos como LGBTQ+.

Atrapados entre identidades

En mi investigación en curso, me he topado con casos de hombres homosexuales y musulmanes devotos que, como describió un activista, “se esfuerzan por proporcionar pruebas convincentes de su sexualidad” cuando apelan las denegaciones de asilo en el Reino Unido. Otro activista me dijo:

Muchos musulmanes homosexuales fingen no ser religiosos por miedo a que se rechacen sus solicitudes

Una investigación de Rainbow Migration encontró que las cartas de rechazo de asilo hacían referencia explícita a las afiliaciones religiosas de los solicitantes. A un demandante se le dijo que no había dado una explicación razonable de por qué “seguía practicando el Islam, sabiendo muy bien que la homosexualidad no está permitida en la religión”.

Este escrutinio puede hacer que algunas personas se sientan marginadas, invalidando tanto su sexualidad como su identidad religiosa. Sienten que no son “suficientemente LGBTQ+” para el Ministerio del Interior cuando expresan una identidad religiosa, y al mismo tiempo no son lo suficientemente “auténticamente religiosos” para las comunidades religiosas debido a su género y sexualidad. Esto ha llevado a algunos a experimentar depresión, ansiedad y trauma.

Cuando se le contactó para hacer comentarios, un portavoz del Ministerio del Interior dijo:

“El Reino Unido puede estar, con razón, orgulloso de su historial a la hora de brindar protección a personas que huyen de la persecución por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, se espera que las personas que afirman estar en riesgo de persecución por su orientación sexual puedan convencernos de que tienen, o se percibe que tienen, la orientación en cuestión”.

Las investigaciones muestran que la población general de solicitantes de asilo LGBTQ+ lucha con la salud mental, pero se sabe menos sobre las luchas únicas que enfrentan quienes son tanto religiosos como LGBTQ+.

Un miembro de Spectrum Rainbow, la organización que apoya a los refugiados LGBTQ+ en Doncaster, describió el caso de un solicitante de asilo religioso gay que después de escapar de la violencia homofóbica en su país, obtuvo el estatus de refugiado en el Reino Unido. Terminó trabajando entre miembros conservadores de su comunidad kurda, lo que lo llevó a regresar al armario y luchar con su salud mental. El activista explicó:

Pasó por problemas de salud mental muy, muy difíciles, depresión y ansiedad, hasta el punto de que se suicidó

La fe empodera a las personas LGBTQ+

El homosecularismo surge de tensiones de larga data entre las religiones establecidas y la comunidad LGBTQ+, una dinámica que continúa hasta el día de hoy.

Históricamente, las interpretaciones conservadoras de diversas doctrinas religiosas han vilipendiado a las personas queer. Al mismo tiempo, muchos movimientos por los derechos LGBTQ+ tienen raíces seculares y han desafiado a las instituciones religiosas conservadoras a promover su causa. Nos quedamos con la idea errónea de que las personas LGBTQ+ necesariamente deben distanciarse de la religión.

Sin embargo, muchas personas de la comunidad mantienen una fuerte fe y convicciones religiosas y navegan por relaciones complejas entre estas identidades. Desde la población musulmana más grande del mundo en Indonesia hasta la Iglesia de la Comunidad Metropolitana del norte de Londres, las personas queer se involucran con su espiritualidad y la encuentran empoderadora. Figuras clave en la liberación gay como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera siguieron siendo devotamente cristianas durante toda su vida.

Un solicitante de asilo en el Reino Unido, apoyado por el grupo religioso queer House of Rainbow, compartió cómo, a pesar del odio y el miedo que había experimentado por ser gay, ahora cree que “Dios lo adora y lo ama”.

Otro, que sufrió violencia en nombre de la religión en su país de origen, ha encontrado formas positivas de practicar su fe, después de toda una vida, sin poder considerarse una persona religiosa.





* Investigador, Universidad de Nottingham.