SOY | Rodrigo Cuevas defiende su identidad con flores y música

Historias de la mitología asturiana, tradiciones y leyendas contadas por los más viejos de esa lejana región, son reinterpretadas por el cantante Rodrigo Cuevas como parte de la esencia que da origen a cada una de las letras que compone.



Una de estas historias es la de un venado convertido en hombre que es perseguido por su cazador en medio del bosque, sin poder evitar su destino fatal. Sin embargo, a través de la lente de su arma, el cazador analiza a ese ser extraño y queda pasmado por su belleza enamorándose por completo de él. En ese instante su impresión llega al nivel más extremo sin que pueda evitar jalar del gatillo desviando el tiro hacia una piedra, pero la bala rebota y finalmente da justo en el corazón del venado-hombre causando su muerte.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Lo anterior es recreado por el intérprete en el video del tema Casares, que forma parte de su más reciente producción musical, Manual de Romería.

“El personaje del venado convertido en hombre es conocido dentro de la mitología asturiana como busgosu, es un protector del bosque; es el que cuida a las plantas y a los árboles, es enemigo de los leñadores y de los cazadores. Entonces cuenta la mitología que el busgosu puede matar al cazador con un beso y por eso se crea esa historia de amor”, explica Rodrigo en entrevista exclusiva.

Ecología Bea Mares, una voz emergente de la moda sostenible

El cantautor se presentó en el pasado Festival Cervantino de Guanajuato como parte de su gira internacional La Romería que incluyó varias ciudades de nuestro país para después regresar a España.

“El concierto es un espectáculo en el que interpreto muchas canciones que tienen que ver con recrear aspectos relacionados con la lírica popular y siempre hay mucho humor en el escenario, me gusta mucho juguetear, hay mucho jugueteo”, dice el cantante.

Su concepto artístico lo describe como “una parte de la imaginería tradicional asturiana, y me baso en eso, en la música de esa región y en los relatos tradicionales que la gente mayor de allá me cuenta.

“Manual de Romería se compone de diez temas, más cuatro interludios. Mi tema favorito es el de “Valse”, yo lo escribí y habla del lugar donde vivo en Asturias, España, que es una aldea. Me gustó mucho como quedó resuelto el disco, sobre todo la forma en que conseguí describir y narrar el lugar donde vivo, y estoy muy orgulloso de ello. Es un lugar en el que tanto el paisaje y los personajes me hacen sentir muy bien, encontré mi sitio ahí”.

El tema de la naturaleza ha estado presente como parte de su inspiración constante y a través de la música envía un mensaje importante para valorar y volver a apreciarla como lo hacían sus antepasados.

“Para mí es muy importante el tema de la naturaleza, al final todos somos naturaleza y debemos seguir el ejemplo de las personas de la antigüedad quienes tenían un respeto más grande hacia ésta; creo que debemos volver hacia eso. De esto hablo en cada una de mis creaciones”.

El artista confiesa que nunca imaginó llegar hasta donde se encuentra actualmente en el plano profesional, ya que su filosofía va más allá de la clásica idea de luchar por un sueño o lograr planes a futuro.

“Yo fui creando mi propio camino. Fui buscando e intentando hacer lo que me apetecía y buscar la honestidad en el discurso, porque yo no creo nada en ese pensamiento estadounidense de luchar por los sueños y hacerlos realidad, eso genera más frustración que otra cosa, simplemente hay que ser uno mismo y no tener muchas expectativas en la vida y así puede ser uno muy feliz”.

Su música tiene ritmos electrónicos que entremezcla con sentido del humor y que a su vez, logra integrar la herencia de los usos y costumbres de su lugar de origen. Pero como parte de este contexto, quiere aclarar algo muy importante: “El flamenco no está en mi música, en Asturias no existe el flamenco.

“Yo llevo la música asturiana a otro nivel pensando en mis raíces, así como la interpretaban en el pasado los asturianos, con los medios que tenían. Los de antes tomaban sin ningún tipo de complejo una cuchara o cualquier tipo de herramienta para hacer música y creo que si tuviera a la mano algún elemento así también lo utilizaría para hacer música pero ahora uso los instrumentos que tengo para hacer música tradicional”.

Aunque Rodrigo está de acuerdo en que sus canciones suenan diferente y que se podrían incluir dentro de un concepto indie, no deja de lado la idea que llevan consigo algo del género urbano que actualmente se escucha en todo el mundo.

“La música tradicional también tiene que ver con lo urbano, con el hip-hop, pero en cuestión de la improvisación de las letras, el jugueteo, el estar desafiando lo que piensa mucha gente”.

Sus aliados

Cuevas se ha enfrentado en muchas ocasiones la crítica de aquellos quienes aún permanecen cerrados a la inclusión.

“En redes sociales me han atacado mucho, pero no me importa, siempre hay gente homófoba que tiene que expresar su odio de alguna forma.

“Intento rodearme de gente que también entienda las cosas de la misma forma que yo para llevarlas a diferentes disciplinas. El arte del disco es de Javier Ruiz, un artista andaluz que admiro mucho. De arte gráfico no entiendo mucho, e intento buscar artistas que me gusten y sepan interpretar a través de su ojo lo que quiero interpretar”.

Para este creativo, Los Reyes Magos sí existen y han sido sus mejores aliados desde hace tiempo, “creo en ellos y siempre les pido trabajar con los productores que siempre he deseado y me lo han cumplido. Les pedí a Eduardo Cabra y se me concedió, me interesó mucho desde el trabajo que hizo con Calle 13 y con Rita Indiana, o lo que logró con Trending Topic, me pareció interesante trabajar con él por su calidad de interpretaciones que logra con la música popular asturiana y bueno funcionó muy bien”.

Salud Los pros y contras de ser amigos con beneficios

Invita a vivir sin miedos

Actualmente Rodrigo dice estar enamorado, y se dice contento sobre la apertura que existe hoy en día para la comunidad LGBTQ+.

“Estoy muy enamorado de mi pareja. Es maravilloso que las sociedades se abran y vivan en una libertad donde las demás personas estén incluidas”.

Defender su identidad a toda costa es el mensaje que lanza a las nuevas generaciones. “Yo les digo que no abandonen su identidad, que profundicen en ella, que la busquen, que la amen, que la expandan… que la hagan crecer. A través de la tradición puedes crecer tu identidad y te puedes divertir muchísimo, ya que puedes llegar a generar algo transformador porque provocas una autoestima colectiva y es posible que cambies el devenir de todo un pueblo.

“El pesimismo es muy malo y hace que la gente se inmovilice, en cambio el optimismo, es una fuerza muy poderosa y transformadora”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El músico ha sido acreedor a los premios Premio Arcoíris del Ministerio de Igualdad, Premio Ojo Crítico de RNE a las Músicas Modernas, Premio MIN al Artista Revelación y al Mejor Álbum de Fusión y Músicas del mundo, Premiu Camaretá al mayor cantar por su composición Rambalín.

Tiene formación musical académica en el Conservatorio de Oviedo y Sonología en Barcelona; anterior a La Romería realizó la gira Trópico de Covadonga, con la que recorrió diversas ciudades de Europa, con casi 20 actuaciones en Francia, además de visitar América y Oriente Medio con localidades agotadas en gran parte de sus presentaciones.