Sting predice una batalla con la inteligencia artificial

En una entrevista con la cadena BBC en la que pidió cautela ante esta nueva tecnología, el músico británico dijo que los componentes básicos de la música les pertenecen a los músicos y a los seres humanos en general.

"Esa va a ser una batalla que todos tendremos que librar en los próximos dos años: defender nuestro capital humano frente a la Inteligencia Artificial (IA)", advirtió el excantante de Police, de 71 años de edad.

El uso de la IA en la composición es objeto de debate en la industria musical, donde algunos participantes denuncian vulneración de los derechos de autor mientras otros alaban sus ventajas.

Esta tecnología se ha utilizado para imitar la obra de artistas como The Doors, Nirvana, Oasis, Drake y The Weeknd, entre muchos otros.

Un tema que imitaba la obra de Drake y The Weeknd estuvo disponible brevemente en plataformas de streaming musical antes de ser retirado tras una denuncia por derechos de autor de parte Universal Music Group, que publica a ambos artistas a través de una filial.

Por su parte, el DJ francés David Guetta utilizó recientemente la IA para añadir una voz al estilo del rapero Eminem a una canción durante un espectáculo en vivo. Sin embargo, aseguró que no la lanzará comercialmente.

"Las herramientas son útiles, pero tenemos que manejarlas nosotros… No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos", dijo.

Sting, cuyo nombre real es Gordon Sumner, saltó a la fama con la banda The Police entre finales de los años 1970 y principios de los 1980 con éxitos como "Roxanne", "Message in a Bottle" y "Walking on the Moon", entre otros.

Después forjó una carrera como solista con clásicos como "Englishman in New York", "Fields of Gold" y "Shape of My Heart".