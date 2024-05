Hallan restos del USS Harder, el famoso submarino de EU que se hundió en la II Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad, la Armada de los Estados Unidos perdió 52 submarinos, entre ellos el USS Harder (SS 257), el cual fue hundido el 24 de agosto de 1944.

El hallazgo de dicho submarino se da gracias a los esfuerzos de Tim Taylor, director ejecutivo de Tiburon Subsea y del Proyecto Lost 52 de la División de Arqueología Subacuática del NHHC, el cual tiene como finalidad encontrar los 52 submarinos estadounidenses hundidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La División de Arqueología Subacuática del NHHC, informó que el USS Harder (SS 257) fue hallado en la isla de Luzón, en el norte de Filipinas a 914 metros de profundidad. Cabe mencionar que durante su servicio, dicho submarino se hundió en el Mar de China enfrentando a buques de guerra japoneses.

el barco se encuentra erguido sobre su quilla relativamente intacto [...] Los submarinos, por su propio diseño, pueden ser un desafío para identificar, pero el excelente estado de conservación del sitio y la calidad de los datos recopilados por Lost 52 permitieron al NHHC confirmar la identidad USS Harder (SS 257)Explicó el Comando de Historia y Patrimonio Naval (NHHC)





Hallan restos del USS Harder, submarino estadounidense hundido desde la SGM. Foto: US NAVY

¿Cómo se hundió el USS Harder (SS 257)?

Samuel J. Cox, director del NHHC, explicó que dicha nave que fue solicitada al frente en 1942, tuvo su desempeño militar más destacado durante su quinta patrulla de guerra, pues hundió tres destructores japoneses y dañó gravemente a otros dos, todo esto en tan sólo cuatro días.

El USS Harder (SS 257) provocó que la Flota Móvil del Almirante Ozawa partiera de Tawi-Tawi un día antes de lo previsto. La salida prematura trastornó los planes de batalla japoneses y obligó a Ozawa a retrasar su fuerza de portaaviones en el Mar de Filipinas, contribuyendo a la derrota sufrida por los japoneses en la batalla que siguió.

Explicó el Comando de Historia y Patrimonio Naval (NHHC)







OTD April 13, 1944 - USS Harder (SS 257) sinks the Japanese destroyer Ikazuchi, 180 miles SSW of Guam. #TheSubVet #Submarine #Navy #SubmarineHistory pic.twitter.com/nZZnN1gAVe — The Sub Vet (@THESUBVET) April 13, 2022





El primer USS Harder (SS 257) estuvo bajo el mando del Comandante Samuel D. Dealey, quien perdió la vida junto a 79 marinos estadounidenses luego de que el submarino fuera hundido el 24 de agosto de 1944 en Mar de China Meridional frente a Luzón durante su sexta y última patrulla de guerra.





Please don’t politicize #HonorTheFallen



USN

USS Harder (SS-257)



Cdr Samuel Dealey, 37

Medal of Honor

Distinguished Service Cross

Navy Cross w/ 3 gold stars

Silver Star



24 Aug 1944



Sam Dealey is one of the most decorated American serviceman for valor of World War II. pic.twitter.com/RmW8DWzSuF — #HONORTHEFALLEN (@HTF_RTF) August 24, 2020





El USS Harder (SS 257) recibió la Mención de Unidad Presidencial por sus primeras cinco patrullas, seis estrellas de batalla por su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Dealey recibió póstumamente la Medalla de Honor por su destacada contribución al esfuerzo de guerra en la quinta patrulla de Harder.Explicó el Comando de Historia y Patrimonio Naval (NHHC)

Cabe mencionar que Taylor, encargado del proyecto Lost 52, ha encontrado submarinos como el el USS Grayback (SS 208), el USS Stickleback (SS 415), el USS R-12 (SS 89), el USS S-26 (SS 131), el USS S-28 (SS 133), USS Grunion (SS 216) y ahora el USS Harder (SS 257).