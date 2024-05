Downwinders: las víctimas olvidadas de Nuevo México tras pruebas nucleares

Las bombas nucleares provocaron destrucción, enfermedades prolongadas derivadas de la radiación y miles de muertes en la ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. No obstante, no sólo en Japón hubo víctimas por dicha mortífera arma nuclear, pues en mismo Nuevo México hubo personas que pagaron el precio.

Tras derrotar a la Alemania nazi de Adolf Hitler, Estados Unidos dirigió todos sus esfuerzos en derrotar a la mermada fuerza militar de Japón, para ello tenía un as bajo la manga, la bomba nuclear. Las cuales marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial tras los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima. Dichas armas de destrucción masiva fue un proyecto secreto del gobierno estadounidense quien realizó una prueba nuclear previo a enviarlas a Japón.

El Proyecto Manhattan fue el nombre que recibió el proyecto, el cual inició el 13 de agosto de 1942, a cargo de las mentes de Leo Szilard, Enrico Fermi, Edward Teller, Ernest Orlando Lawrence y J. Robert Oppenheimer. La investigación fue llevada a cabo con la finalidad de crear una bomba nuclear antes que los alemanes. Las bombas bautizadas como "Little Boy" y "Fat man" tuvieron un antecesor de nombre "Gadget", el cual fue probado en la cuenca de Tularosa en Nuevo México.

¿Quiénes son los Downwinders?

El 16 de julio de 1945 fue el día que el Proyecto Manhattan decidió poner a prueba la bomba nuclear con resultados positivos para su proyecto pero no tanto para diversos habitantes de Nuevo México, y es que los líderes de dicho proyecto no informaron a las personas que viven cerca o a favor del viento sobre la prueba o la posible exposición a la lluvia radiactiva.

Debido al nivel clasificado de la prueba, decidieron no notificar a los habitantes, considerando que estaban lo suficientemente alejados para evitar incidentes, situación que no fue así, provocando diversas víctimas en el estado sureño.

En Nuevo México, la radiación cayó sobre vegetales y ganado y contaminó el suministro de agua. El consumo de alimentos con altos niveles de radiación se ha relacionado con el cáncer, la muerte fetal y los defectos de nacimiento.Explica el Servicio de Parques Nacionales de EU

Con el paso del tiempo, en condados como Lincoln, Socorro, Otero y Sierra comenzaron a reportar enfermedades relacionadas por exposición a la radiación como leucemia y otro tipo de cánceres que aparecieron en familias sin antecedente alguno. Dichas personas fueron conocidas como “Downwinders”, debido a que radicaban cerca o a favor del viento desde el sitio de prueba.

Uno de los casos que más indignó en la región, fue el de una cabaña de verano de danza, en la cual habían 12 niñas. Tras la explosión, salieron todas a averiguar qué es lo que había sucedido, cayendo sobre ellas ceniza que provocó la bomba, la cual estaba contaminada con radiación. Al no recibir notificación alguna por parte del gobierno estadounidense, las menores pensaron que se trataba de nieve.

10 de las 12 personas que estuvieron en ese campamento no llegaron ni a los 40 años debido a las enfermedades provocadas por la exposición radioactiva.

Actualmente, desde el 2011, se conmemora el 27 de enero como el Día Nacional en Recuerdo de los Downwinders, no obstante, dicho día sólo reconoce a las personas que fueron afectadas por el sitio de pruebas de Nevada y no a los de Nuevo México. Hay que destacar que Estados Unidos continuó con pruebas nucleares con un total de 1032 pruebas entre 1945 y 1992.