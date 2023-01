Debate dominical | Futbol americano, ¿deporte seguro?

Bennet Omalu, médico forense

“En la autopsia (del exjugador de NFL Mike Webster) abierto su cráneo, descubrí lesiones cerebrales que denuncian ETC (encelopatía traumática crónica), ya encontrada con frecuencia en boxeadores. En 15 años de carrera había recibido golpes en la cabeza similares a 25 mil accidentes leves de tránsito, lesiones propias de enfermos de Alzhéimer, y otras propias de una gran cantidad de boxeadores.”

Munro Cullum, neuropsicólogo

“La realidad es que todavía no sabemos quién, en la NFL, tiene más probabilidades de sufrir una conmoción cerebral, quién tardará más en recuperarse, cómo las diferencias anatómicas o genéticas influyen en las conmociones cerebrales, y quién puede estar en riesgo de síntomas prolongados o desarrollar problemas cognitivos más adelante en la vida. Hay muchas cosas que no sabemos y no son concluyentes”.

Chris Nowinski, director ejecutivo de la Concussion Legacy Foundation

“Esto de Tua Tagovailoa (QB de Miami, con dos conmociones en juegos seguidos) es un enorme paso atrás para el cuidado de las conmociones cerebrales en la NFL. Predije esto y odio tener razón. Dos conmociones cerebrales en cinco días pueden matar a alguien (...) Esto puede acabar con carreras. ¿Cómo somos tan estúpidos en 2022?”.

David Camarillo, profesor en la universidad de Stanford

“Hemos ideado un nuevo modelo de casco con el que se puede reducir hasta en un 75% el efecto de los impactos en la cabeza. El truco es muy simple: en la estructura de la protección se intercalan barras rellenas de agua o aceite, aprovechando la capacidad de estos fluidos para absorber y dispersar la energía generada con los golpes mejor que cualquier otro material desarrollado hasta ahora. De esta manera se podrá acotar una de las mayores preocupaciones de los aficionados y practicantes de este deporte: los daños cerebrales.”

Hallie Zwibel, director del Centro de Medicina Deportiva del Instituto de Tecnología de Nueva York

"No importa el número de conmociones sufridas en su vida, sino el número de golpes recibidos en la cabeza, no tiene cura. La Encelopatía Traumática Crónica afecta a la capacidad para relacionarse, se siente frustración, se actúa de manera impulsiva y hay inestabilidad emocional".

Robert Goodell, comisionado de la NFL

“Este año, cada juego contará con dos expertos independientes en neu­rotraumatología al lado de la cancha. Y la NFL ha emprendido una iniciativa juvenil llamada Heads Up, que enseña las técnicas apropiadas para taclear y educa a jugadores, padres y entrenadores sobre el CTE. Este año lanzamos la Head Health Initiative, una asociación de 60 mdd con GE que estudiará el traumatismo craneoencefálico.”