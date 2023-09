Efecto Taylor Swift: jersey de Travis Kelce se vende 400% más desde que salen juntos

Fanatics, la plataforma oficial de venta en línea de productos de la NFL, informó que las ventas del jersey número 87 de Travis Kelce tuvieron un aumento significativo.

El jugador de los Kansas City Chiefs se ha vuelto más popular no sólo por su liderazgo en el equipo de futbol americano, sino porque en los últimas semanas los fuertes rumores de una posible relación entre él y Taylor Swift toman cada vez más fuerza.

Así que, tras la visita de la cantante de pop al estadio Arrowhead para ver el partido del domingo pasado contra los Chicago Bears, la ventas de la camiseta de Kelce aumentaron 400%.

El lunes pasado, la camiseta entró entre las cinco más vendidas del día, según datos dados a conocer por la revista TMZ.

Cabe destacar, que el jersery de Travis Kelce no figuraba en el Top 10 de las más vendidas del mes de agosto, indicó Fanatics.

Taylor Swift aparece con la madre de Travis Kelce

Aunque de manera oficial Kelce y Taylor no han anunciado una relación, el domingo pasado la aparición de la cantante en las gradas del estadio Arrowhead.

La estadounidense fue captada por las cámaras cuando Kelce anotó un touchdown en plena celebración junto a Donna Kelce, la madre de la estrella de la NFL.

Al finalizar el partido, Taylor y Travis salieron juntos del estadio, ella fue vista con una sudadera de Kansas City atada a la cintura.

Con información de EFE