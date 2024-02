Usher promete show "nunca antes visto" para el Super Bowl 2024

A mediados de octubre, la NFL anunció a Usher Terrence Raymond IV, mejor conocido simplemente como Usher, para ser el encargado de llevar a cabo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII que disputarán los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

El cantante se especializa en los géneros de Pop, Soul y R&B y comenzó su carrera a los 15 años con su primer álbum de nombre homónimo en 1994, si bien ha sido el menos exitoso de su trayectoria, recibió un disco platino por alcanzar las 40 mil copias vendidas, lo que lo hizo estar en el ojo de las mejores productoras.

En 1997 publicó su segundo proyecto, My Way y luego el tercero en 2001 llamado 8701. Con este último fue aclamado por un gran sector del público con el hip hop y pop que tanto sonó por aquel momento de la década de los 90’s. De hecho, la producción vendió más de siete millones de copias y tuvo dos dominaciones a los Grammy. Americano Usher admite que no es fácil el show: es un reto comprimir 30 años de carrera en 13 minutos

Sin embargo, la verdadera explosión de Usher llegó con su sencillo “Yeah” junto a Lil Jon y Ludcaris, incluido en su disco Confessions. La canción, con un sonido muy particular, estuvo presente en cualquier estación de radio, fiestas, centros de entretenimiento y comerciales de 2004 hasta finales de 2010. Inclusive hoy en día es un producto de culto que la mayoría de las personas conoce, no tanto por los intérpretes sino por los efectos de sonido y la tonada que se reproducen incansablemente en redes sociales.

De ahí en adelante, Usher se estableció como uno de los cantantes más importantes y también se volvió conocido por ser un caza talentos. El artista más relevante que él apoyó y dio a conocer fue nada más y nada menos que Justin Bieber; mientras que en el rubro de solista no volvió a tener un impacto tan notorio, y tampoco es que lo necesitara.

Sacó cuatro discos más: Here I Stand (2008), Raymond V Raymond (2010), Looking 4 Myself (2012) y Hard II Love (2016). Entre sus mayores éxitos estuvieron su participación con Justin Bieber en “Somebody To Love”, y “DJ Got US Falling In Love” junto al DJ francés David Guetta. Además de aparecer en varias películas como “Never Say Never”, el documental de Beiber, “Scary Movie 5”, “Muppets: Los Más Buscados” y “Hustlers”.

En 2020 anunció una residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, con una serie de conciertos para 4 mil 300 personas cada uno y que finalizaría en 2022. Estos eventos se hicieron virales en redes sociales y rápidamente Usher generó cierta cercanía con la “Ciudad del Pecado”, a tal punto que estará en el primer Super Bowl a celebrarse ahí donde también cantará en vivo por primera vez su nuevo single “Coming Home”, que forma parte del nuevo álbum con el mismo nombre que se estrenó el 9 de febrero.

Ningún artista invitado al medio tiempo del Super Bowl recibe una paga por parte de la NFL, su actuación es gratis. La Liga más importante de futbol americano determina esto al señalar que la recompensa es la publicidad, al considerar su evento como una de las vitrinas más importantes a nivel mundial.

Tan sólo el año pasado, a Rihanna la vieron más de 190 millones de personas por televisión y causó una interacción de más de 400 millones en las principales redes sociales; números históricos para un artista en el gran juego.

El Super Bowl LVIII se celebrará el domingo 11 de febrero, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.