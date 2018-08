Tom Brady celebra 41 años y así lo felicitan en redes sociales

El quarterback Tom Brady, de Patriotas de Nueva Inglaterra, cumplió este viernes 41 años, por lo que los festejos y las muestras de cariño por parte de su equipo y su familia no se hicieron esperar.

A través de sus redes sociales, el equipo de Nueva Inglaterra felicitó a su jugador estrella con una fotografía en la que se puede observar un pastel enorme con el número ‘12’.

The best 41-year old QB there ever was, in 41 seconds. pic.twitter.com/qs5kOXHj3M — New England Patriots (@Patriots) 3 de agosto de 2018

Asimismo, su esposa la exmodelo Gisele Bündchen felicitó a su marido por medio de su cuenta de Instagram, felicitándolo por su día y deseándole lo mejor en esta fecha.

Happy birthday my love! We love you so much !!! Keep on shining bright ! 💫💥✨❤️✨🎉Feliz aniversário meu amor! Nós te amamos muito!! Continue brilhando! Una publicación compartida por Gisele Bündchen (@gisele) el 3 de Ago de 2018 a las 6:08 PDT

Te recomendamos: Representante de Demi Lovato rompe el silencio y habla sobre la sobredosis de la cantante

Aunque puede ser la última temporada que dispute el jugador de la NFL con el equipo de Nueva Inglaterra, siendo la número 18 consecutiva y conquistar cinco anillos del Súper Tazón con la misma franquicia.