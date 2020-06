De "Volver al Futuro" a "Toy Story", cinco películas en las que apareció Toyota

Sin duda existen muchos autos buenos, pero inolvidables solo muy pocos. Y después de leer está lista, te recomendamos preparar palomitas y las vuelvas a ver desde la comodidad de tu casa para empezar a celebrar este fin de semana en familia.

1.-Volver al Futuro

No importa la nacionalidad o el país al que pertenezcas, pero la saga de Back to the Future, y especialmente la primera película fue un símbolo de los famosos 80´s a nivel mundial, logrando ser un hit taquillero de la época, y volviéndose sin duda un clásico del cine.

Así como el DeLorean del doc Brown, otro vehículo inolvidable para quienes hemos visto esa película, es la pick-up Toyota SR5 que aparece en las dos primeras entregas de esa saga.

Luego de que Marty y el doc cambian el futuro, el personaje interpretado por Michael J. Fox (Marty), regresa a casa a minutos de acabar la primera película, y de ser un chico sin mucho dinero, de repente encuentra una Toyota SR5 en su garaje, como un regalo de sus padres y que posteriormente será parte clave en las decisiones de su futuro con Jennifer.

Toyota

2.-Terminator

Otra saga clásica e inolvidable es donde Arnold Schwarzeneger interpretó a un robot del futuro enviado para ser la peor pesadilla de John y Sarah Connor. En esta saga, Arnold pasa de ser villano a ser el protector de John, contando una historia apocalíptica entre máquinas y humanos, que se enfrentan en el tiempo para intentar destruirse unos a otros.

Si bien muchos Toyota han aparecido en esta saga apocalíptica, en Terminator 3: La Rebelión de las Máquinas, la reputación de fortaleza de Tundra llevó a los ejecutivos de Warner Bros. a asociarse con Toyota para realizar increíbles escenas de persecución a bordo de estas camionetas de la marca.

Toyota

3.-James Bond 007

Autos inolvidables están hechos para películas inolvidables. Y este es el caso del Toyota 2000GT, que aparece en 007: You only live twice (Sólo se vive dos veces), una película con nada más y nada menos que Sean Connery, actor que encarnó al icónico espía británico James Bond 007, y que sería el primero de una larga lista de actores que han interpretado al famoso personaje creado por el escritor Ian Fleming.

Este modelo de Toyota fue tan exclusivo que solo 2 autos fueron producidos por la marca japonesa para su venta a nivel mundial, y a futuro este auto inspiraría el diseño del nuevo Supra.

Los papás amantes de esta saga también recordarán que una Land Cruiser es utilizada en la escena de persecución inicial de la última entrega de Terminator: Destino Oscuro, donde aparece el actor mexicano Diego Boneta junto a la guapa actriz Mackenzie Davis, que hace el papel de una humana híbrida por sus alteraciones y mejoras robóticas.

Toyota

4.-Rápido y Furioso

Si bien sentimos y pensamos que los años no han pasado, cabe recordar que fue en 2001, hace 19 años, que Paul Walker y Vin Diesel protagonizaban una película de gran taquilla a nivel mundial, haciéndola de rivales y luego de compañeros en la saga de Rápido y Furioso.

No es muy necesario ahondar en los detalles de un auto legendario, pues todos recuerdan al Supra MK IV color naranja que usó Paul Walker en la primera entrega, y que también sería en un Supra en el que se despediría a Paul Walker de la saga en Rápidos y Furiosos 7.

No pasaría mucho tiempo para que el hecho de ver un Supra en las calles se volviera extremadamente inusual por la suspensión de su producción, pero en 2019, este legendario deportivo japonés regresó para deslumbrar al mundo con su desempeño y velocidad.

Toyota

5.-Toy Story

A quienes les tocó ser papás de niños en 1995, no podrán olvidar esos momentos con su esposa e hijos en el centro comercial, deseando tener su pequeño espacio de tiempo para ver un estreno de acción de Stallone, Schwarzeneger o de Pacino y De Niro, y en vez de eso, tener que comprar boletos para ver Toy Story a petición de los más pequeños.

Con el tiempo sabemos que los niños de entonces (algunos de ellos ya son papás ahora) tuvieron razón en hacer berrinche para exigir ver en vivo y en directo un clásico de Pixar que se volvió una saga de gran éxito en la taquilla mundial.

¿Recuerdan Pizza Planeta, esa pizzería que todos quisimos conocer? Pues en esta película una camioneta repartidora de Pizza Planeta es una Toyota. Con solo dos letras en la parte trasera, pero claramente una Toyota 1988.

Además, con la costumbre de Pixar de siempre darnos un juego tipo Busca a Wally en sus películas, el estudio de animación se ha encargado de crear un gran misterio entorno a esta Toyota 1988 metiéndola en muchas de sus producciones, como en el caso de: Monsters Inc, Cars, Buscando a Nemo, Ratatouille, Wall-E, UP, Intensamente, y Valiente.

Toyota

