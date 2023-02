Ben Affleck lleva al cine la historia de Air Jordan, los tenis que revolucionaron la industria

Para todos los fanáticos del básquetbol y las zapatillas, se dio a conocer el tráiler de una película que nos llevará a conocer la historia de la creación de las famosas zapatillas Nike Air Jordan.

La cinta bajo el título Air retratará la relación entre la estrella del baloncesto Michael Jordan y la firma de ropa deportiva a mediados de la década de los 80, cuando el deportista todavía era una joven promesa, y como resultado de esta, se creó una revolución del mundo del deporte y la cultura popular.

Affleck interpretará a Philip Knight, cofundador de Nike, mientras que Damon se pondrá en la piel de Sonny Vaccaro, el ejecutivo de marketing que materializó el fichaje y diseñó el lanzamiento de las Air Jordan.

“Matt y yo estamos muy emocionados de que el público vea Air y orgullosos de que sea el primer lanzamiento de Artists Equity, nuestra empresa”, dijo Affleck en un comunicado

Para que esto ocurriera fueron necesarias unas intensas negociaciones con la madre del icono, Deloris Jordan, a la que encarna Viola Davis. Asimismo, Julius Tennon, marido de Davis en la vida real, hará las veces de James Jordan, progenitor del seis veces ganador del anillo de la NBA.

"Esta conmovedora historia también muestra la visión de una madre que conocía la valía del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto en que se convertiría años más tarde", de acuerdo al adelanto.

Y es que el contrato de Jordan con Nike es uno de los acuerdos más influyentes y exitosos en la historia de la publicidad deportiva, aunque esconde muchos secretos.

¿Qué tiene que ver Nike con Jordan?

En 1984, Nike firmó un acuerdo con Jordan, quien acababa de ser elegido como la tercera opción del draft de la NBA, por un monto de 2.5 millones de dólares por cinco años.

No obstante, en el documental de Netflix The Last Dance nos muestran todas las dificultades que sufrio la marca deportiva para fichar a la joven promesa de Carolina del Norte.

David Falk, representante de Jordan, relató que costó mucho convencer a Jordan de que firmara un contrato con la firma de Oregón.

"En nuestra agencia teníamos a grandes leyendas del tenis como Jimmy Conner, Stan Smith o Arthur Ashe; todos tenían su propia línea de deportivas y su correspondiente raqueta de tenis. Nuestra estrategia se basó en dar con una estrella del deporte en equipo como si se tratara de un jugador de golf, boxeo o tenis", detalla Falk en el documental.

Asimismo, otra parte fundamental fue la propia madre de Jordan, Deloris Jordan, quien tuvo que convencer a su hijo para que acudiera a una reunión con Nike, pues este no quería firmar con la marca de tenis, pues no era muy conocida en el baloncesto.

"Yo hubiera preferido firmar con Adidas y Converse", asegura Jordan en el documental, y a pesar de ser una apuesta arriesgada en aquel entonces, el contrato resultó ser un éxito rotundo tanto para Nike como para el jugador.

La firma de calzado deportivo se asoció con Jordan para crear una línea de zapatillas bajo su nombre, la cual se convirtió en una de las más exitosas en la historia. Además, el acuerdo también ayudó a definir la imagen de Jordan como una superestrella y a aumentar su popularidad.

¿Por qué los Air Jordan revolucionaron los tenis deportivos?

Las zapatillas eran distintas a cualquier otra en el mercado, con colores brillantes y un diseño innovador que atrajo la atención de los consumidores. Además, la asociación con Jordan, quien se convirtió en una de las mayores estrellas de la NBA, ayudó a darle a la marca una mayor visibilidad y credibilidad.

Además de los productos, el contrato también incluía una serie de anuncios publicitarios que presentaban a Jordan como la estrella de la marca.

Estos anuncios se convirtieron en algunos de los más memorables y emblemáticos de la historia de la publicidad deportiva, y ayudaron a aumentar aún más la popularidad de Jordan y la marca Nike.