A los 40 años, ¡Manny Pacquiao se gradúa de la universidad!

Manny Pacquiao ha culminado sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Administración de Gobierno por la Universidad de Makati en su natal Filipinas. El ocho veces campeón del mundo consigue uno de sus títulos más importantes, ahora como estudiante, a los 40 años de edad.

Let us engrave this in our hearts: It is never too late to dream bigger dreams. It is never too late to accomplish our dreams. LIVE YOUR PASSION, not just for yourself, but for your family and for our country.

Bachelor of Arts in Political Science- Local Government Administration pic.twitter.com/p5UwnpbP65 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) December 11, 2019

"Grabemos esto en nuestros corazones: Nunca es muy tarde para soñar grandes sueños. Nunca es muy tarde para cumplir nuestros sueños. Vive tu pasión, no solo por ti mismo, sino para tu familia y para nuestro país", compartió ex boxeador en sus redes sociales.

Actualmente, Manny funge como Senador en Filipinas y en diversas ocasiones ha manifestado su deseo de ser Presidente de su país.

Durante su carrera en el boxeo tuvo un récord de 62 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Además consiguió Campeonatos Mundiales de la CMB, FIB, OMB y AMB en diferentes categorías.