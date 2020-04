Antonio Mohamed, ya piensa en el retiro

Con 33 años de su vida dedicados al futbol, la mitad como jugador y el resto como técnico, viajes, vestidores y concentraciones, le pasan factura a Antonio Mohamed. El actual estratega campeón analiza dirigir dos años más y luego dar un paso al costado: “Tengo casi 50 años, me parece que llevo 17 o 18 dirigiendo y la verdad que me cansa un poco”, reveló el Turco para el programa argentino Radio en la Red.

Antonio lo dice en serio: “Toda la vida dependiendo de un resultado. Voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar la vida”, repitió el técnico de Rayados.

El Turco habló de los contrastes, cómo él y sus jugadores pasaron de héroes a villanos en cuestión de semanas: “Esto es como te sientas más cómodo y según la etapa de tu vida en la que te toque. Nosotros salimos campeones el 29 de diciembre y el 7 de enero perdimos un partido y ya no servíamos para nada”, comentó.

Los resultados son los que mandan: “El futbol es muy dinámico y hay que estar preparado para todo”, dijo.

Antonio fue cuestionado sobre sus posibilidades de dirigir a Boca Juniors: “Mi idea es tomar un club importante que tenga la necesidad de pelear un campeonato, después el equipo que sea es bienvenido. No tengo una elección por cada uno. Ojalá que me toque y si no me toca, no era para mí.

No estoy obsesionado con eso”, dijo Mohamed. Sobre el aislamiento obligatorio por el coronavirus, el Turco dijo que “confía en las autoridades y en el prójimo, que esto quede como un aviso de la naturaleza”, cerró el entrenador argentino.